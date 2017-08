Løbetid i Måløv

På lørdag lyder startskuddet til Måløv-løbet. Man kan løbe to, fem eller ti kilometer. Det er gratis at deltage. Foto: Foto: Pr.

løb: Så er det tid til at støve løbeskoene af og få hele familien i løbetøjet, for på lørdag den 26. august lyder startskuddet til Måløv-løbet. For niende gang skal der slides asfalt og stier, når løbeentusiaster i alle aldre kaster sig ud i distancerne to, fem eller ti kilometer.

Af Mia Thomsen