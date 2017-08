Gode erfaringer med skoleprojekt

Svømning: Svømmeklubben Triton har afviklet et større skolesvømningsprojekt med elever på 2. klassetrin på Hedegårdsskolen med rigtige gode resultater.

Af Mia Thomsen

Her blev børnene inddelt i fire niveauer og efter syv måneder var alle børnene på de tre første niveauer flyttet et til to niveauer op, og børnene på det højeste niveau kunne svømme op til 200 meter uden hjælpemidler.

Erfaringerne fra dette projekt kommer nu til at komme alle andre børn i svømmeklubben til gode.

»Når vi starter en ny sæson op i Triton her til september, vil vores medlemmer opleve nogle indholdsmæssige og strukturelle forbedringer, som er et afledt resultat af vores skolesvømningsprojekt med Hedegårdsskolen. Der bliver en mere synlig rød tråd i niveauopdelingen på holdene, så forældrene nemmere kan se, hvad børnene kommer til at lære på de forskellige trin i svømmeskolen,« fortæller Tritons svømmeskoleleder Suzanne Christiansen og tilføjer:

»På den måde sikres det, at børnene lærer teknikkerne i den rigtige rækkefølge og opnår den balanceevne og tryghed, der skal til, før man kan lære at svømme rigtigt.«

Ifølge svømmeskolelederen er seksårsalderen et godt tidspunkt for børn at lære at svømme, da de dels er åbne for indlæring, og motoriske gamle nok til at kunne kombinere øvelser med både arme og ben samtidigt.