Respekten forsvinder

Debat: ”Vi lever i egoismens tid” – det vil mange sikkert sige, og der er også noget om snakken.

Af Per Mortensen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

For respekten og tilliden til andre mennesker, grundstenene for et fungerende velfærdssamfund, føles oftest som ikke tilstedeværende. Helt forenklet kan man sige, at respekten for det vi har sammen, er svundet bort. Selv her i Ballerup, en kommune der vægter fællesskab, respekt og tillid højt, ser vi at den er gal.

Se blot på vores problemer med de mange biler og knallerter i en ellers så fredfyldt gågade, eller de mange bilister der dagligt overskrider fartgrænsen i vores byzoner og kører overfor rødt ved lysreguleringen i Måløv. I Skovlunde bliver der parkeret ved busstoppestederne til stor gene for de daglige brugere af vores offentlige transport.

Det er ikke kun trafikken den er gal med. Vores skoler, institutioner og naturarealer er også blevet et offer for utallige hærværk: nedbrændte shelters, ødelagte kunststofbaner. Listen er lang, respekten er væk.

Hvordan håndterer vi så disse problemer på den bedst mulige måde? Det gør vi først og fremmest ved at erkende vores problemer. Vi må aldrig nedtone dem eller vende det blinde øje til. Så skyder vi blot os selv i foden. Og så er det vigtigt, at vi opbygger vores politi i stedet for yderligere at nedbryde det med besparelser og nedprioriteringer.

Vores politi og skattevæsen er i dag blevet udhungret så meget, at de suger grundvand. Det er en ærgerlig udvikling.

For nedprioriterer vi vores offentlige instanser, så nedprioriterer vi også vores respekt og vores tillid: overfor os selv og overfor fællesskabet.

Selvom vi lever i egoismens tid, hvor folk mere er interesseret i navlepilleri end fællesskab er det dejligt at se, at foreninger og frivillige til stadighed bidrager til vores fællesskab. Man er fristet til at sige, at det gode alligevel sejrer i sidste ende.