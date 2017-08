Fra Tyrkiet til Danmark

Debat: Efter et par år i Tyrkiet valgte Maher Rasho at sætte kursen mod Danmark. Sådan lyder det i Ballerup Bladets portræt den 15. august 2017. Og jeg beklager, men det gør mig ganske enkelt vred at vide, at Maher Rasho har fået asyl i Danmark

Af Kenneth Kristensen Berth (O), MF, EU-ordfører, valgt i Københavns Omegns Storkreds

Maher Rasho er nemlig ikke flygtning. Det var han, da han tog fra Syrien til Tyrkiet. Men det er han ikke efter to års ophold i Tyrkiet. Ingen forfulgte ham i Tyrkiet. Men i ly af strømmen af migranter fandt Rasho det betimeligt at drage til Danmark i stedet for. Og vi belønnede ham med opholdstilladelse i Danmark. Hvor dumme har man egentlig lov at være?

Vi kan simpelthen ikke tillade, at personer, der ikke er forfulgte i det land, de flytter fra, får opholdstilladelse i Danmark. Derfor bør vi også slå fast, at flygtninge ikke skal blive til indvandrere.

Aleppo er som bekendt nu igen et fredeligt område efter at Assad-regimet har genvundet kontrollen over byen. Tiden er inde til at Maher Rasho tager hjem til Syrien, hjælper med at genopbygge det land han forlod og takker Danmark og Ballerup for god behandling. I DF vil vi arbejde målrettet på, at syrerne bliver hjemsendt efterhånden som der opstår fred i Syrien.