Debat: Den bedste danske opfindelse er Danmark.

Af Erling Andersen (A), Kandidat til kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet

Det er et Danmark som bygger på, at generationer har støttet den samfundsmodel, som betyder høj skattebetaling gennem livet med et samtidigt krav om gode offentlige ydelser. Gode vuggestuer og børnehaver, en velfungerende folkeskole, gode kommunale faciliteter og den hjælp, som der er behov for i den sidste del af livet. Alt sammen noget vi har i Ballerup Kommune i dag.

Jeg er derfor optaget af, at den gode kommunale ydelse og service ikke forringes. Hvis det sker svigtes de generationer, som med stor efterrettelighed gennem hele livet har betalt høje skatter.

Aktuelt tales der landspolitisk om skattelettelser, fordi der tilsyneladende er et økonomisk råderum i den danske samfundøkonomi efter flere års økonomisk krise.

Det har været en krise som blandt andet har medført, at Ballerup Kommune i de seneste syv-otte år har måtte gennemføre besparelser på mere end 350 millioner kroner.

Derfor mener jeg, at både lands- og kommunalpolitikere – før snak om skattelettelser – skal se på den danske velfærdsmodel og overveje at give kommunerne flere økonomiske muskler. Er der for eksempel nogle af besparelserne her i Ballerup Kommune, som skal rulles tilbage?

Hold hånden under vores velfærd, før der tales om store skattelettelser.