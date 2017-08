Posthuset i Ballerup

Debat: Min kone og jeg fik næsten morgenkaffen galt i halsen, da vi vendte hjem fra ferie og læste læsebrevet fra Sonja Hansen om at udnytte posthuset til ungdomsboliger.

Af Kirsten og Henrik Seierøe, Lindevænget 26, Ballerup

Vi ved ikke om SH ved, at postvæsenet stadigvæk benytter huset. Det kan man ikke umiddelbart se fra stationssiden.

På bagsiden af huset kører postbudene deres runder, og der kører masser af små og meget store postbiler dertil. Også om natten. Og de støjer ret meget.

Den megen kørsel sker via Lindevænget. Vi har altan, med udsigt til deres parkeringsplads og hører derfor deres motor og arbejdsstøj. De har boet der i så mange år, at vi ikke synes, vi kan beklage os over det.

Men at benytte stedet til ungdomsboliger. Uha. Vi ser i ånden at p-pladsen bagved huset skulle bruges af de unge til hyggeområde. Så vil det være slut med vores hygge på altanen, for vi tror ikke, de unge vil færdes stilfærdigt. Det er ikke tidsånden.

Derimod foreslog vi for en tid siden, at huset kunne bruges til læge/sundhedshus. De borgere som har behov for at benytte de faciliteter, har nok mere behov for en central beliggenhed, end unge og friske mennesker. For nuværende bor læger og lignende rundt omkring i byen, så vi synes det ville være praktisk, at et læge/sundhedshus var placeret lige ved busser og tog.

Der er p-plads med adgang fra Bydammen og p-pladser ved laboratoriet med adgang med bil via Lindevænget. De pladser ville nok række til et læge/sundhedshus. Så ville der være et ledigt areal til flere p-pladser, som der efterhånder er voldsomt brug for, til beboeren i Lindevænget.

Er der forøvrigt nogen som ved, om postvæsenet agter at stoppe med at benytte stedet?