Nu lukker politikerne Centrumgaden af

Ikke flere ’lappeløsninger’ i Centrumgaden med orange baderinge, skilte og pædagogiske henstillinger. Nu skruer politikerne bissen på og etablerer ’pullerter’ ved alle indkørsler til gågaden. Så håber man, at det løser problemet med ulovlig kørsel og parkering. Foto: Arkivfoto.

Gågade: Kommunen kunne ikke få godkendelse til et ’standsning forbudt’ skilt i Centrumgaden. Så nu dropper politikerne mellemløsningen og sætter pullerter op.

Af Ulrich Wolf

Sagen om den generende trafik og parkering i Centrumgaden er ved at nærme sig sin afslutning. Sådan ser det i hvert fald ud, efter at politikerne fredag tog en drastisk beslutning. Der kommer ikke nogen ’blød’ mellemløsning med skilte, ensrettet trafik og indskrænkede vareleveringstider, som ellers planlagt. Nu kommer den store pakke, hvor hele Centrumgaden bliver spærret af med de såkaldte ’pullerter’.

Egentlig havde Teknik- og Miljøudvalget besluttet den ’bløde’ pakke, som også tidligere er blevet beskrevet i Ballerup Bladet. Der manglede kun en endelig godkendelse fra Købehavns Vestegns Politi.

Politiet sagde nej

Fredag stod det imidlertid klart, at politiet ikke kunne godkende planen. De kunne ikke acceptere en skiltning, der fortalte, at der var standsning forbudt i Centrumgaden, og dermed var planen afblæst.

For hvis der ikke kan være standsning forbudt i gågaden, så kan p-vagterne ikke udskrive bøder med det samme, og så er en meget stor del af ideen med hele planen forsvundet.

Derfor valgte politikerne at droppe den ’lille’ plan og gå direkte til den ultimative løsning, afspærring af alle indkørsler til Centrumgaden med pullerter.

»Vi har valgt at droppe vores oprindelige plan og i stedet gå hele vejen. Vi havde allerede besluttet at gøre klar til det næste skridt med pullerter, men ville egentlig vente og afprøve det andet først. Men da politiet ikke kunne godkende et totalt standsningsforbud, så var meget af ideen væk, fordi p-vagterne så ikke kan give bøder straks. Og så var der ingen ide i at fastholde resten af planen. Så nu sætter vi pullerter op,« siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Tiedemann (A).

Det betyder, at man nu skal godkende den plan politisk og det skal endeligt vedtages i kommunalbestyrelsen. Men papirarbejdet vil blive gjort hurtigt, så man kan komme i gang med arbejdet.

Hurtig ekspedition

Udfaldet af sagen passer udvalgsformanden ganske godt.

»Jeg synes faktisk, at det er meget godt, at det gik sådan. Vi har set, at problemet bare er blevet værre, og det kan godt være, at skilte og henstillinger virker på almindelige mennesker, men banditterne er ligeglade. Så derfor vælger vi nu at gå hele vejen, så vi kan komme problemet til livs,« siger Helle Tiedemann, som regner med, at man senest vil kunne godkende pullert-løsningen i kommunalbestyrelsen i september og gå i gang med at grave stolperne i jorden i oktober.

Udover de politiske forberedelser skal der også gøres en del tekniske forberedelser så den bedst mulige løsning skal findes til den rette pris. Der har været snak om at man laver nogle enten fjernstyrede eller oplåselige pullerter, som kun de ’udvalgte’ bilister har kort eller nøgle til, såsom varebiler med ærinde i gaden, visse taxier, handicaptransport og udrykningskøretøjer.