Søren er noget ganske særligt

Kassemedarbejder Søren Schmidt er Danmarks bedste kassemand - i hvert fald hvis man spørger stamkunderne i Meny i Måløv. Foto: Flemming Schiller

butik: Søren Schmidt fra Meny i Måløv blev i efteråret nomineret til ugebladet Hjemmets ’Danmarks sødeste kassedame’. En pris han desværre ikke vandt, men så lavede folk fra Måløv bare deres egen prisoverrækkelse.

Af Mia Thomsen

Hvis man handler i Meny i Måløv, så kender man sikkert også Søren Schmidt. Han sidder i kassen i butikken, hvor hans smittende gode humør og venlige bemærkninger er højt værdsat af de mange stamkunder, der gerne venter et par ekstra minutter ved kassen for at hilse på Søren og få en lille sludder om vind og vejr.

Så da ugebladet Hjemmet i efteråret efterlyste kandidater til ’Danmarks sødeste kassedame m/k’, var der naturligvis også nogen, der havde indstillet Søren til denne fornemme pris.

Men der var hård konkurrence om den fine titel, og da det i foråret blev afgjort, hvem der skulle løbe med prisen i år, var det desværre ikke Søren fra Måløv.

Kæmpe opbakning

Men hvad gør man så, når man er stamkunde og særdeles glad for Søren – og stadig synes, at han er Danmarks bedste kassemedarbejder? Jo, så laver man da bare sin egen prisoverrækkelse. Det var præcis hvad Karina Harder Olesen, som bor i Måløv, satte sig for.

»Da jeg hørte, han ikke var kommet igennem nåleøjet, så gik jeg på facebook. Gennem et stykke tid har jeg samlet ind til en gave til Søren og der har været super stor støtte fra folk i Måløv. Det er bare så dejligt – og alle jeg har talt med, har været enige om, at Søren er helt fantastisk og fortjener at blive hyldet,« fortæller Karina Harder Olesen.

Med de mange kontante bidrag fra stamkunderne og et hav af flotte gaver og gavekort fra byens øvrige erhvervsliv, fik Karina lavet en imponerende gavekurv og et diplom til ’Danmarks sødeste kassemand’ Søren.

Fejret efter arbejde

De mange gaver blev overrakt til hovedpersonen selv torsdag i sidste uge, da han havde fri fra arbejde. Og det var en både glad, stolt og lidt overvældet Søren, der tog i mod den lille forsamling i Meny.

Karina holdt en tale for Søren, hvor hun fortalte ham, hvor fantastisk, kunderne synes, han er. At han er et unikum, sød og venlig og en fornøjelse at handle hos, fordi han er så utrolig serviceminded og god til at snakke med folk.

»Søren kender os og sætter sig ind i, hvem vi er. Han kender jo både ens børns navne og ved, hvis man har været på ferie, og så får man lige et ’Nej, hvor ser du godt ud, har du haft en god ferie’ med på vejen. Det er simpelthen så dejligt. Mange mennesker kunne lære noget af Søren,« forklarer Karina, der dog også understreger:

»Det er jo ikke kun Søren, det gælder også hans kollegaer og resten af Meny. Det er bare et rigtig rart sted at handle. Og Søren er så bare lidt ekstra rar.«