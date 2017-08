Trafiksikker skolestart

Politiassistent Ole Hovøre fra lokalpolitiet er på patrulje rundt på kommunens skoler i morgentimerne for at holde øje med, at forældrene kører pænt, har sele på og lader mobilen ligge. Foto: Flemming Schiller

politi: I disse første uger af skoleåret tager de lokale betjente rundt på alle kommunens skoler i morgentimerne for at holde øje med trafikken.

Af Dorthe Oxgren, dorthe@ballerupbladet.dk