Politi uge 33

Sidste nyt fra politiets døgnrapport. Foto: Rigspolitiet

politi: Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Af Redaktionen

Tricktyveri i Centrumgaden

Tirsdag den 15. august blev en ældre kvinde udsat for tricktyveri i Centrumgaden i Ballerup.

Omkring klokken 10 havde den ældre kvinde handlet i en dagligvareforretning i gågaden, da to unge mænd stoppede hende og spurgte om vej.

Kvinden bemærkede ikke noget i selve gerningsøjeblikket, men da de to mænd var gået igen, opdagede hun, at hendes pung var væk.

De to mænd beskrives som: A mand, dansk, 20-25 år, hvid hudfarve, sort hår, iført sort t-shirt og sorte bukser, talte dansk.

B: mand, dansk, 20-25 år, almindelig af bygning, hvid hudfarve, talte dansk, iført beige bukser.

Københavns Vestegns Politi hører gerne fra eventuelle vidner eller andre med oplysninger til sagen på telefon: 43 86 14 48.

Endnu en uge med mange indbrud

Igen i denne uge har der været en del indbrud rundt om i lokalområdet. Syv huse har haft uønsket besøg – seks af dem i Egebjerg-området, hvor tre villaer på Lerholmvej har været udsat for indbrud i løbet af ugen.

På nabovejen Pæremosevej har der også været indbrudstyve forbi i weekenden, ligesom to huse på henholdsvis Dyndsagervej og Ved Skovgærdet.

I Lundegården i Ballerup har der også været indbrud torsdag den 17. august i en bolig i Hestens Kvarter.

Indbrud på skoler

Det er ikke kun private hjem, der har haft problemer med indbrudstyve i sidste uge. Mandag var der indbrud i den tidligere UCC-bygning på Bybjergvej i Skovlunde – i den afdeling, der skal huse Kasperskolen næste år.

Dagen efter var det så Skovlunde Skole Syd, der havde uønsket besøg – her var indbrudstyvene kommet ind via et tagvindue, oplyser Københavns vestegns Politi.

Løsnede hjulbolte

Der har igen været et tilfælde af den livsfarlige dille med at løsne hjulbolte på parkerede biler. Denne gang gik det ud over en blå Peugeot 406, der holdt på Østerhøjvej. Det er sket i perioden 14. til 16 august.