Skovlunde Centret udvikler sig i det stille

Snart ser Skovlunde Centret ganske anderledes ud end de tomme butikker, man er vant til. Foto: Flemming Schiller

byudvikling: Der har været stille om udviklingen af Skovlunde Centret siden det blev købt ved årsskiftet. Men alt går som planlagt, forsikrer ejeren.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Der var fest og glæde i Skovlunde og omegn da Skovlunde Centret efter flere års forfald endelig blev solgt ved årsskiftet. Siden har ejeren, Skovlunde Invest, fortalt om deres udviklingsplaner og at der bliver arbejdet på at udvikle centret.

Henover foråret og sommeren har der dog været meget stille om centerudviklingen og det har fået rygter til at florere om at ejeren er økonomisk på spanden eller at ejeren vil sælge centret. Men det har intet på sig, forsikrer medejer af Skovlunde Centret, Bjørn Skouenby.

Alt skal være i orden

»Lad mig med det samme sige, at der er ingen økonomiske problemer. De eksisterer ikke. Faktisk går det glimrende med projektet. Det er rigtigt, at der har været stille, men det er der en grund til. Der er høringsfrist frem til den 5. september og vi vil gerne have høringssvarene med i vores planer, inden vi sætter noget endeligt i gang. Desuden skal de kommunale tilladelser være i orden, så vi har rent juridisk ikke nogen byggetilladelse før den 8. november. Så indtil da må vi slet ikke bygge noget. Men det betyder ikke, at alt ligger stille – tværtimod. Der sker meget, som man ikke kan se. Vi tegner streger, vi forhandler med entreprenører om det store arbejde, som det er, at ombygge centret og forbereder en masse andre ting. Så selvom man ikke kan se noget, så ligger arbejdet ikke stille,« siger Bjørn Skouenby.

Snakken er også gået på, at Skovlunde Invest har solgt eller vil sælge projektet til en an den investor. Det kan Bjørn Skouenby også afkræfte – i hvert fald for nu.

Beholder projektet

»Vi sælger ikke vores projekt. Vi agter at færdiggøre det. Det er en del af vores forretningskoncept at udvikle projekter og gøre dem bedre. Men på længere sigt, når projektet er færdigt, så kunne vi godt forestille os at indgå i et partnerskab eller sælge til en anden investor, eksempelvis en pensionskasse. Det er helt normalt for vores forretning. Vi er primært udviklere, og så kan andre stå for drift på den lange bane. Hvis vi kan finde en partner nu, så kunne det også være en mulighed, men under alle omstændigheder er vi de primære drivkræfter bag projektet. Så vi render ikke nogen steder, så længe vi er ved at udvikle Skovlunde Centret,« siger Bjørn Skouenby.

Han regner med, at Hr. og Fru Skovlunde kan se noget mere ’action’ senest i første kvartal 2018, hvor der for alvor kan komme gang i gravemaskiner og kraner og man endelig kan få et indtryk af, at Skovlunde Centret er på vej ind i den nye fase.