Julie fra Skovlunde kan blive Miss Danmark

Lige nu drømmer Julie Kjær om at få foden indenfor hos et stort modelbureau og blive så dygtig, at hun kan leve af at være model. På lang sigt vil hun gerne uddanne sig til enten ejendomsmægler eller indretningsarkitekt. Foto: Flemming Schiller

skønhed: Fra fodboldpige med skæve tænder til Miss Danmark-finalist. 18-årige Julie Kjær fra Skovlunde er udvalgt som én af 30 piger i finalen til Miss Danmark 2017.

Af Mia Thomsen