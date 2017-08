Aflysninger af S-tog resten af ugen

Skal du med toget i morgen - så forbered dig på forsinkelser og aflysninger på linje C og H. Foto: René Strandbygaard

transport: Pendlere i Ballerup og omegn skal væbne sig med tålmodighed de næste tre dage, hvor linje H er aflyst og linje C kun kører med 20 minutters drift.

Af Mia Thomsen

Banedanmark har netop sendt en pressemeddelelse ud, hvor de informerer om store problemer med at holde køreplanen på S-banen på grund af et omfattende sporarbejde ved Københavns Hovedbanegård.

Derfor vælger Banedanmark at justere køreplanen på S-banen for resten af ugen – og det kommer til at betyde store gener for togrejsende i vores område.

Fra onsdag morgen til fredag, vil linje C køre med 20 minutters drift frem for 10 minutters drift og linje H vil være helt aflyst. Derfor må pendlere til og fra blandt andet Ballerup, Skovlunde, Måløv og Malmparken regne med store forsinkelser – og eventuelt overveje alternativ transport.

“Vi beklager, de gener det måtte medføre, men vi melder det ud, så passagererne allerede nu kan være forberedte og planlægge deres rejse. Fra på mandag vil der igen være normal drift på S-banen i forbindelse med sporarbejdet ved Københavns Hovedbanegård afsluttes i weekenden,” siger sektionschef i Banedanmark Claus Bendix Christiansen.