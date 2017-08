Det lyser ikke så godt på Baltorpvej

De nye lyskilder har været på Baltorpvej et stykke tid. Men de har stort set lige så længe kun virket i perioder. Nu skulle problemet dog være løst. Foto: Privatfoto

Belysning: Beboerne på Baltorpvej har længe undret sig over den nye belysning, som kun virker lejlighedsvis. Nu har Ballerup Kommune fundet fejlen.

Af Ulrich Wolf

Ballerup Kommune er i denne tid i gang med at etablere nye lyskilder, der skal lyse bedre og samtidig er mere miljøvenlige.

Således også på Baltorpvej, hvor man også har skiftet til det ’nye’ lys. Men på strækningen fra Hold-an Vej og til Vestbuen har det knebet lidt med lyset. Ifølge en beboer har han siden november måned været i dialog med Ballerup Kommune om det mangelfulde lys. Han oplever nemlig, at der er lange perioder, hvor der slet intet lys har været på strækningen efter mørkets frembrud.

»Vi oplever, at der er lys i en periode, og så er der pludselig en periode, hvor der slet intet lys er. Det har stået på siden november og jeg har ad flere omgange været i dialog med Ballerup Kommune. Men det er stadig ikke blevet bedre. Det betyder, især i den mørke periode, at her altså er rigtig mørkt om aftenen og det kan jo være decideret farligt for folk, når man ikke kan se, hvor man går,« siger Erling Pedersen, beboer på Baltorpvej. Han skrev første gang til Ballerup Kommune om sagen i slutningen af november, men siden har lyset stadig kun virket lejlighedvis på strækningen.

Der er styr på det

Hos Ballerup Kommune lægger man sig fladt ned og har nu, endelig, fundet fejlen.

»Det er helt rigtigt, at vi har haft en del tekniske problemer med lyset på den strækning. Vi har været i dialog med beboere derude, der har fortalt os om, at lyset forsvinder indimellem. Så har vi skiftet nogle sikringer, men de er så sprunget igen. Men fra den 10. august har vi så fundet fejlen. Det viser sig, at der var en fejl i en såkaldt c-boks og den er så blevet rettet, så nu skulle der gerne være styr på lyset derude,« siger Jeanette Marker, projektleder i belysningsafdelingen i Ballerup Kommune. Hun erkender, at det er lang tid, at der har været fejl.

»Det har stået på siden november og det er længe. Men det tekniske har drillet meget og vi har ikke rigtig kunnet lokalisere fejlen. Men nu skulle der altså være orden på det,« siger Jeanette Marker.