Indflytningsfest på pilgrimsherberget

Besøg pilgrimsherberget i Ballerup på søndag, når der er indflytningsfest. Foto: Flemming Schiller

fejring: Der er åbent hus med masser af underholdning, når foreningen Albergue Ballerup inviterer til indflytterfest på Præstevænget, hvor de snart åbner et pilgrimsherberg.

Af Mia Thomsen

Søndag den 27. august holder foreningen Albergue Ballerup indflytningsfest på deres længeventede pilgrimsherberg.

De har fået lov at leje det gamle dagplejerhus på Præstevænget 10 i Ballerup og er i fuld gang med at sætte det i stand og indrette det til formålet – et pilgrimsherberg, hvor vandrende på pilgrimsruten gennem Ballerup kan overnatte.

Fejringen begynder klokken 14, hvor man kan komme ind og se de nye lokaler. Først holde borgmester Jesper Würtzen en lille tale, dernæst vil formanden for Albergue Ballerup, Rikke Ærtebjerg, også sige et par ord.

Fra klokken 14.30 er der forskellig underholdning på programmet, musik med Thomas Fogh og Nuclear Orange, pilgrimsdans med Eli Lykke og keltisk bøn og sang med præst Inge Meibom fra Ballerup Kirke.

Klokken 16.55 holder formanden for foreningen Danske Santiago Pilgrimme, Vibeke Mørdrup, en tale. Dernæst er der fællessang og ukulele med Helge Larsen. Festen slutter klokken 18 og alle er velkomne.