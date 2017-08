Så skal der tegnes på broen

Der skal tegnes og farvelægges på broen over Ballerup Boulevard på søndag den 27. august. Så må man håbe, at vejret arter sig. Foto: Arkivfoto.

Hyggeligt: Den 27. august er der igen kridtdag, hvor broen over boulevarden skal farvelægges.

Af Ulrich Wolf

En af de lokale traditioner er igen på vej til at blive rullet ud. Det handler om kridtdagen, hvor broen over Ballerup Boulevard i nogle timer bliver indtaget af børn og voksne, der hygger sig og farver med kridt. Sidste år kom der en masse fantasifulde og flotte tegninger ud af dagen og i år skal der endnu flere kridtstreger på broen.

Det mener Rikke Sandemand Jepson, der er initiativtager til kridtdagen.

Hun mener, at der skal komme endnu flere til det hyggelige møde den 27. august.

»Der kom mange sidste år, men der er plads til endnu flere på broen i år. Derfor har jeg været ude at fortælle om begivenheden allerede fra den 1. august, så endnu flere får mulighed for at komme. Vi skal hygge os og tegne en masse flotte motiver,« siger Rikke Jepson, som håber at få hele datterens klasse til at komme forbi for at tegne.

»Det var rigtig hyggeligt sidste år og en god måde at møde folk på, så derfor vil vi gøre eventet endnu større i år. Derfor opfordres så mange som muligt til at komme,« siger Rikke Jepson.