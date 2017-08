Det er for langsomt

Debat: Mandag den 21. august oplevede min kone og jeg noget, som vi gerne ville have været foruden.

Af Hans Jørgen Nielsen, Ahornsvej 34, Ballerup

Vi sad om eftermiddagen på vores dejlige terrasse på Ahornsvej, da vi hørte en råbe om hjælp. Vi sprang op og fandt ud af, at det var vores nabo, der var faldet på sin terrasse.

Det hører med til sagen, at os, der var til stede, er pensionister og vi kunne ikke hjælpe hende op og vi ukyndige skal jo også passe på at vi, såfremt noget er brækket, ikke skader hende yderligere.

Hun sagde så, at vi skulle trykke på hendes nødhjælpsknap. Der blev så kontrolringet og en anden nabo tog telefonen og fortalte, hvad der var sket.

Vi ventede så og i mellemtiden var det begyndt at regne så vi hentede paraplyer for at hun ikke skulle blive våd.

Efter et kvarter dukkede der en hjemmehjælper op. Hun sagde at hun skulle vente på at der kom en sygeplejerske.

Da der var gået yderligere et kvarter var vi blevet vrede over, at sygeplejersken ikke kom, så der blev skældt ud over langsommeligheden. Vi fik så at vide, at sygeplejersken der skulle komme var fra Ballerup Kommune.

Efter tre kvarter dukkede en sygeplejerske op og jeg skældte igen ud over den lange tid.

Svaret var: ’Vi kommer når vi kommer og hvis du synes det er alvorligt skal du ringe 112’.

Så sidder min kone og jeg tilbage med spørgsmålet: Hvad er egentlig meningen med at have et nødkald, hvis sygeplejerskerne først skal have overstået kaffe og spisepauser før de kommer?

Vi skal i hvert fald ikke have nødkald. Fremover vil vi ikke kontakte kommunen, men med det samme kalde 112.