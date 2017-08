Lolan, med solskin overskygger du regnvejr

Debat: Jeg har med lidt undren læst Lolans indlæg om Maher Rasho

Af Kim Pedersen, Centrumgaden 33, 1.th., Ballerup

Først vil jeg understrege jeg ikke kender noget som helst til Maher. Jeg vil bare sige: Tillykke, du har vundet i »flygtningelotteriet«. Din gevinst var: Frie hospitaler, ytringsfrihed, fri skoler og uddannelse til dine kommende børn.

Et land med verdens mindste korruption. Et land hvor alle er lige. Et land med et politi og retsvæsen der sikrer dig/os vores rettigheder. Et land der på bedste vis prøver at skabe tryghed for alle borgere – også de der er så uheldige at falde igennem systemet, enten grundet sygdom, misbrug eller hvad end det måtte være. Et land hvor du må tro på hvilken som helst Gud du vil.

Jeg ønsker dig inderligt velkommen og håber, du vil bruge denne enestående mulighed for, at du og dine børn kan blive en del af verdens lykkeligste og bedste samfund. Det skylder du dig selv og dine kommende børn. Ikke mange i verden har eller får nogensinde den mulighed.

Med Lolans indlæg bruger hun faktisk dig Maher som en solskins historie til at dække over de kæmpe problemer, landet har med dele af indvandringen til landet. Hun bruger en nyankommen flygtning til at fortælle en god historie for på den måde at undgå at forholde sig til de kæmpe problemer, vi har haft gennem årtier med at indlemme visse dele af befolkningen i det danske samfund. Ganske enkelt fordi de ikke ønsker det.

Jeg syntes ikke, det er fair, at bruge en nytilkommen, der ser ud til at ville livet i Danmark, til at dække over sit partis hovedrystende politik på området i 90’erne og frem. Selv hendes formand Mette Frederiksen har været ude med, at Socialdemokratiet fejlede totalt trods lysende og bimlende alarmklokker fra borgmestre rundt om i landet.

At komme med din historie giver ingen mening. Det er rigtig godt at høre, hvis du er faldet til og vil os blegfede danskere og vores system, frihed og åbenhed. Men det burde være en selvfølge.

I bund og grund er flygtninge ikke problemet. De er nye i landet og lærer. Problemet er en gruppe af dem af hankøn, der har været her i generationer, og stadig ikke fattet hvad det her samfund handler om. Hankøn hvorfor det? Fordi det kvindelige køn har som dig indset mulighederne og får topuddannelser stort set alle sammen.

Derfor har vi også en stor debat herhjemme om netop de problemer. Føl dig nu ikke stigmatiseret over den debat, for på trods af at du er muslim, er det ikke dig, vi debattere. Det dem der ikke gider vores samfund.

Bare kedeligt at skulle se dig blive brugt i et politisk spil lige før et valg. Men sådan er Danmark også. Velkommen til.