Svar om sundhedsplatform

Debat: Kære Dorte Lehnert Tak for dit indlæg, i Ballerup Bladet uge 32, som svar på mit indlæg, uge 31, hvor jeg kommenterer Karsten Kriegel’s indlæg uge 30.

Af Hanne Andersen (A), Medlem af regionsrådet, Region Hovedstaden

Først skal jeg undskylde mit sene svar.

Du har ret, jeg er ikke daglig bruger af Sundhedsplatformen, som du og andre er på regionens hospitaler.

Derfor anerkender jeg også det store arbejde, I der arbejder med Sundhedsplatformen, gør.

Men, lad mig lige rette en enkelt misforståelse i det, du har skrevet.

Jeg er ikke »ansat« i regionen, jeg er politisk valgt medlem af Regionsrådet.

Herlev-Gentofte var det første hospital, der fik Sundhedsplatformen, og jeg forstår godt, de frustrationer, du og nogle af dine kolleger har følt, og måske stadig føler.

Det, du skriver om »at Sundhedsplatformen er kommet for at blive er der nok ingen tvivl om«, er vi enige i.

Sundhedsplatformen afløser op mod 30 forskellige it-systemer, som ikke kunne »tale« sammen, »gik ned og hang« i Skærmbilleder, krævede mange login (forskellige adgangskoder) med blandt andet dobbeltregistrering til følge.

Herlev-Gentofte var det første hospital, der kom på Sundhedsplatformen, der var mange udfordringer og mange fejl, men rigtig mange af de fejl blev rettet løbende efter indberetninger fra medarbejderne.

Herlev-Gentofte har haft store udfordringer, det anerkender vi politikere også med den nedgang i DRG-registrering (DRG er et økonomistyringssystem)

Herlev-Gentofte er ved at nå det niveau i aktivitet som hospitalet var på inden Sundhedsplatformen, derudover er der sket en stigning af aktiviteterne.

Da jeg igennem de sidste uger har haft min gang på Herlev, var det meget nærliggende for at spørge de Sundhedspersoner jeg mødte på forskellige afdelinger om deres holdning til det at arbejde med Sundhedsplatformen.

Det fik jeg heldigvis flere positive tilkendegivelser på.

Tak for dit indlæg og tak også for det store arbejde du og øvrige ansatte i regionen udfører.