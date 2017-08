Lyden af en folkefest

Flot fremmøde ved åbningsceremonien på Kirketorvet fredag klokken 17. Foto: Flemming Schiller

Musikfest: 250 frivillige gjorde det for sjette gang muligt at fylde Ballerup med musik og dans i en hel weekend.

Af Dorthe Oxgren, dorthe@ballerupbladet.dk

Til dagligt næsten skriger gågaden i Ballerup på flere mennesker og mere liv, men i weekenden tog den sig anderledes festlig ud. Centrumgaden var lørdag således pakket med mennesker, da Ballerup Musikfest for sjette gang diskede op med mange timers gratis musik og dans fordelt over hele weekenden. Over 1.000 deltagere optrådte i løbet af de tre dage, gjort muligt af de 250 frivillige, der har lagt kræfter i at få festen op at stå.

Kirketorvet var fyldt godt op med publikum. flertallet over de 50. Mens Baggårds Big Band sendte jazzede toner ud over pladsen, blev der spist pølser, tanket lokalt fadøl fra Skovlyst og hilst og ’hej’et til alle sider. Ballerup var kommet af huse, og folk syntes at nyde, at der endelig var en vejrmæssig stabil dag, hvor paraply og gummistøvler kunne blive hjemme.

Fra ballet til folkedans

Længere nede af gågaden, overfor Café LaQuart, var indrettet en interimistisk dansescene, hvor den østrigske folkedansergruppe Stodltaunza Althöflein bød publikum op til dans, efterfulgt af et markant stilskift, da de unge dansere fra Bech Ballet Akademi viste ’Den lille pige med svovlstikkerne’ kombineret med musik fra Tjajkovskijs ’Nøddeknækkeren’.

Balletpigerne fra Bechs Ballet Akademi dansede i gågaden. Foto: Flemming Schiller

»Pigerne har kun haft en uge til at lære og øve denne forestilling,« fortalte balletskolens leder Jennifer Bech stolt, mens pigerne gjorde sig klar i et hjørne af gågaden, hvor forbipasserende snart lod sig fange ind af musikken og balletpigernes graciøse dans.

Opmærksomhed fik også linedanserne fra Ballerup Wildhorse Linedancers, der i den anden ende af gågaden trådte den mere robuste amerikanske folkedans. Iført ens hvide blondebluser, cowboyhatte med ’stars and stribes’ og ditto tørklæder og en god portion danseglæde gav en håndfuld af klubbens medlemmer opvisning, der høstede både klapsalver og et krav om ekstranummer.

På Post Pubben havde Ballerups upcoming star, singer- songwriter Sebastian Dahl, fået spilletid, mens folkemusikanterne fra Ryttergårdens Spillemænd havde fået plads på bibliotekets scene. De blev efterfulgt af det finske studenterorkester Humpsvakar, der spillede glad jazzmusik, først og fremmest i kategorien Dixieland, men også march, dansemusik, vals og tango tilsat ungdommelig, finsk charme.

Singer-songwriter Sebastian Dahl spillede på Post Pubben. Foto: Flemming Schiller

Mursten på hovedet

Parkeringspladsen mellem Linde Allé og Ballerup Kirke var tilegnet børnene med hoppeborg og trampolin. Personale fra seks børnehuse i Distrikt Baltorp deltog med en bod, hvorfra de solgte kaffe og kage til fordel for Unicef.

Men deltagelsen havde også et pædagogisk sigte; at lære danske børn om hvor forskelligt mennesker lever rundt om i verden. Blandt andet kunne Unicefs udstilling på Kirketorvet fortælle, at i visse afrikanske lande kommer 25 procent af børnene i skole. Omsat til Ballerup-virkelighed ville det svare til, at alle børn fra Baltorpskolen og Hedegårdsskolen – rundt regnet 1.700 børn – ikke skulle gå i skole.

Personale fra seks børnehuse i Distrikt Baltorp solgte blandt andet kaffe og kage til fordel for Unicef.

Foto: Flemming Schiller

I forbindelse med boden havde pædagogerne arrangeret aktiviteter, der skulle give Ballerups børn en fornemmelse af, hvad det vil sige at være barn i et u-land. Her kunne børnene prøve at bære vand i en spand på hovedet, eller transportere mursten, ligeledes på hovedet.

En lille dreng måtte have hjælp af sin mor til at balancere de tre mursten, der var placeret på hans isse. Med stor koncentration bevægede han sig derefter ned ad den dertil indrettede bane til duften af de popcorn, børnene ved siden af var i gang med at poppe over åben ild hos KFUM-spejderne, der brugte anledningen til at lufte friluftsidealerne i bevægelsen.

Søndag eftermiddag sluttede festen af med lokale ’Wonderbra’ på den store scene, hvorefter de frivillige kunne gå i gang med at fjerne alle spor efter tre dages fest, hvorefter gågaden igen lå stille hen.

