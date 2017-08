Politi uge 34

Genrefoto fra Politi.dk

døgnrapporten: Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Af Mia Thomsen

Tricktyveri i Ballerup

Søndag den 27. august klokken 10.45 blev en 71-årig kvinde udsat for et tricktyveri, da hun gik på Rugvænget i Ballerup.

En lille bil kom kørende og en kvinde steg ud med et kort og spurgte på gebrokkent dansk om vej til Herlev Hospital.

Den 71-årige svarede og derefter steg endnu en kvinde ud af bilen og sagde, at hun skulle have et smykke som tak.

Begge de udenlandske kvinder satte smykker om halsen på den 71-årige og kørte derfra.

Da hun kom hjem opdagede hun, at hendes ’’murstensarmbånd’’ af ægte guld var væk – og at smykkerne hun havde fået om halsen var falske.

Brand i haveforening

Søndag den 27. august klokken 20.47 måtte brandvæsenet rykke ud til Haveforeningen Hestholm, da der var kraftig røg i et hus.

Det viste sig, at en beboer havde lagt karklude på en tændt kogeplade, så der opstod en mindre brand. Der skete ingen alvorlig skade og ilden blev hurtigt slukket.

Stjal værktøj

To unge mænd på 17 og 18 år gik onsdag omkring klokken 17.30 ind i Silvan i Ballerup. Her lagde de en del værktøj ned i en taske og var på vej ud, da de blev opdaget og anholdt for butikstyveri.

Spirituskørsel

En 50-årig mand blev fredag den 25. august omkring klokken 00.30 anholdt og sigtet for spirituskørsel, da han kom kørende på Ballerup Boulevard med for meget sprit i blodet.