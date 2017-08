Fremtiden er usikker for populære sheltre

Der er ikke meget tilbage af det nedbrændte shelter i Østerhøj. Kun nogle forkullede rester kan ses. Foto: Flemming Schiller

hærværk: Indtil flere af de meget brugte sheltre er blevet brændt af den seneste tid. Nu overvejer kommunen, om de skal genopføres.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Ballerup er en kommune med en hel del natur rundt omkring. Den bliver brugt ivrigt af borgerne, og derfor har både Ballerup Kommune og andre opført sheltre rundt om i kommunen. Sheltrene bliver brugt af spejdere, skoleklasser og institutioner samt almindelige borgere til en række formål, når man er en tur ude i naturen.

Men indenfor de seneste måneder er flere af de populære sheltre blevet brændt ned og er derfor ukampdygtige for tiden – senest er det gået ud over de to sheltre i Måløv og Østerhøj.

Uvis fremtid

Afbrændingerne er anmeldt til politiet, men der er umiddelbart ikke nogen spor af hærværkerne. Men de uheldige episoder betyder også, at rigtig mange ikke kan bruge de sheltre og fremtiden for dem er stadig uvis.

»Vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal forholde os til, at så mange sheltre er blevet brændt af. Vi ved ikke, hvad der ligger bag – og derfor ved vi heller ikke, om det er bevidst eller uheld. Så indtil videre afventer vi, indtil der kommer en afklaring, om vi skal genopføre dem,« siger driftsleder i Natur og Miljø, Michael Fallesen, som ærgrer sig over hærværket.

»Det handler jo om penge og det er ret kostbart at bygge dem. Det er ærgerligt, at de bliver brændt ned så hurtigt. Man kunne forestille sig, at vi genopbygger dem og så bliver de brændt ned igen. Der er jo en smertegrænse rent økonomisk. Så derfor er der ingen sheltre lige nu og det kan være, at det er politikerne, der skal tage stilling til, om de skal genopbygges eller ej,« siger Michael Fallesen, der også afviser tanken om at overvåge sheltrene.

»Det er jo ude i naturen, så overvågning er nok ikke vejen frem og vagterne har andet at lave, da hærværket sker om natten. Så det er rigtig ærgerligt også fordi vi ved, at mange bruger dem,« siger Michael Fallesen.

Flere billeder fra det nedbrændte shelter i Østerhøj. Foto: Flemming Schiller: