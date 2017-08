»NEXT skal være Ballerups nye businesscampus«

Der er masser af fremtid i at være faglært og i de merkantile uddannelser, siger den nye uddannelseschef på Next i Ballerup, Rasmus Frimodt. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Uddannelse: Erhvervsskolen NEXT - Uddannelse København, har fået endnu flere merkantile uddannelser samlet under sig. Den nye uddannelseschef Rasmus Frimodt, vil gøre uddannelser indenfor handel og business mere attraktive. De er fremtiden, mener han.

Af Ulrich Wolf

»Hvis det her samfund skal klare sig, så skal de unge uddannes til andet end akademikere«.

Så klar er meldingen fra den uddannelseschefen på NEXT i Ballerup, Rasmus Frimodt. Han er manden i spidsen for en række uddannelser på det store handelsskole-kompleks i Ballerup, hvor han har ansvaret for både erhvervsuddannelserne, de kreative uddannelser, EUX og voksenuddannelserne indenfor det merkantile område. Og det er netop i det krydsfelt, at han vil skabe ikke bare det nye businesscampus i Ballerup, men også et attraktivt alternativ til det almene gymnasium, der stadig, efter Rasmus Frimodts mening, bliver søgt af alt for mange unge.

Rasmus Frimodt tiltrådte for et år siden efter en hel del år i uddannelsesektoren, blandt andet på professionshøjskolen Metropol. Han er både chef for Ballerup og Ishøj afdelingen af det, der tidligere hed CPH West.

Der er kommet et nyt navn, der er lagt flere uddannelser ind under Ballerup-hatten og samtidig skal han navigere i et ret uroligt univers, hvor statslige krav og ønsker hele tiden skal håndteres. Men først og fremmest handler det om at skabe en god skole og en god fremtid for de unge.

Attraktivt alternativ

»Vi vil gerne stå som en samlet uddannelse udadtil. Skolen har både meget krævende uddannelser og kurser for voksne, der er kommet sent i gang, så vi favner bredt. Men fælles er, at vi har en række aktiviteter på tværs og vi vil gerne fremstå samlet udadtil. Det skal være Ballerups samlede businesscampus,« siger Rasmus Frimodt, der ser det som en fornem opgave at skabe en alternativ vej for de unge.

»Der er en stigning i antallet af ansøgere i forhold til sidste år og det er vi rigtig glade for. Men udover at vi som uddannelsesinstitution er udfordret på økonomien, så har vi stadig et imageproblem som en erhvervsskole. Det er stadig ikke så attraktivt at søge NEXT som det er at søge ind på eksempelvis Borupgaard Gymnasium. Ikke fordi vi skal konkurrere direkte med Borupgaard, de gør mange ting og er et godt og attraktivt sted. Men vi skal fortælle, at der rent faktisk findes en anden vej og at vi har mange muligheder for de unge, hvad enten de ikke ved, hvad de skal eller er rigtig målrettede,« siger Rasmus Frimodt.

Han undrer sig over, at samfundet generelt skriger på faglærte og alligevel strømmer de unge stadig til det almene gymnasium, hvor en del alligevel ender med at få lave karakterer eller droppe ud og ende med at tage en erhvervsfaglig uddannelse.

»Hvis man eksempelvis tænker på detailhandel. Mange unge siger, at det gider de ikke. Det lyder kedeligt at skulle stå bag en disk eller fylde varer på hylder. Men der sker en voldsom udvikling indenfor detailhandel og i de kommende ti år vil den teknologiske udvikling gøre, at vi kommer til at handle på helt nye måder. Det er rigtig spændende. I det hele taget er vejen til en karriere og en god løn relativ kort fra os og det er den historie, som vi skal fortælle de unge og ikke mindst deres forældre,« siger Rasmus Frimodt.

Få en uddannelse

Ifølge den nye uddannelseschef har skolen en række dygtige og erfarne lærere, der kan håndtere alle typer elever.

For selvom skolen er for alle elevtyper, så har NEXT en del elever, der ikke ved, hvad de vil eller som skal på skolebænken mange år efter, at de har forladt skolen uden at få en ungdomsuddannelse.

»Vi skal håndtere både de dygtige og ambitiøse elever og de elever, hvor uddannelse er meget langt væk fra dem. Men vores opgave er vigtig i forhold til dem. For en ting er sikker: Man skal have en uddannelse. At være ufaglært, det er der ikke fremtid i. Men man taler jo også om livslang læring og mange unge kommer ikke her for at lægge sig fast på en retning, men for at lære at lære. Jeg synes, at vi kombinerer mange retninger, så man ikke bliver låst fast i en fagretning. Det hører fortiden til og er et levn fra industrisamfundet. Man risikerer at blive låst fast i kun at kunne én ting, og derfor vil vi gerne have en bred vifte af muligheder,« siger Rasmus Frimodt.

Han fremhæver selv EUX som en uddannelse, hvor man får bygget bro mellem to uddannelsesretninger og altså både lærer håndværk, men også får en gymnasiefaglig grundviden, der giver den enkelte større muligheder for at kunne vælge forskellige retninger.

Nye tendenser

Samtidig mener han, at der er strømninger i tiden, der igen er på vej til at gøre det mere cool at være håndværker eller iværksætter.

»Alle tal viser, at der er stort behov for håndværkere i fremtiden. Der er også en tendens i tiden til, at det er mere cool at være håndværker, hvor det har været et fy-ord i mange år. På EUX får man eksempelvis mulighed for at lære på gymnasie-niveau og samtidig få tilknytning til en arbejdsplads. Det er rigtig meget værd i forhold til at lære at begå sig på arbejdsmarkedet. De sociale spilleregler, møde om morgenen og alt det, der betyder noget ude i virksomhederne.

Detailhandelen skriger efter arbejdskraft og rigtig mange af de store inden for detail, som Dansk Supermarked og Jysk gør rigtig meget for at gøre deres fag attraktivt og de unge er klart eftertragtede,« siger Rasmus Frimodt og pointerer, at der også er et øget fokus på at skabe noget selv.

»Vi har jo også fag som innovation og iværksætteri. Vi afholder konkurrencer i at skabe en levedygtig virksomhed via Skills og Young Enterprise, så det er også et område, hvor samfundet har større fokus. Det er jo fra nye virksomheder, at væksten skal komme i fremtiden,« siger Rasmus Frimodt.

Den gode fortælling

At NEXT er blevet en attraktiv uddannelse kan man se på, hvor ansøgerne kommer fra. Der er ifølge uddannelseschefen elever fra et meget stort område i hovedstaden og i Nordsjælland. Og den popularitet har de tænkte sig at udbygge med flere aktiviteter og ikke mindst at skabe den gode fortælling om en alternativ uddannelsevej, der rent faktisk kan lede til både job og gode karrieremuligheder.

»Det er vigtigt, at vi får de unge i gang og at de kan se, at der findes flere veje og ikke kun det almene gymnasium.

Selvom jeg er fortaler for, at de unge skal have lov til at finde sig selv og at det er svært at vælge hvad man vil, når man er 15-16 år, så skal man tage en ungdomsuddannelse. Så kan man med en ungdomsuddannelse godt tage et år ud i verden eller lære noget andet om sig selv. Men en ungdomsuddannelse er rigtig vigtig og vi har en meget spændende vej til både job og karriere – relativt hurtigt,« understreger Rasmus Frimodt.