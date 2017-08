Gangbro i tusind farver

Så er det om at holde tungen lige i munden, når der skal tegnes et godt motiv blandt alle de mange flotte tegninger, som broen blev pyntet med. Foto: Flemming Schiller

Event: Endnu engang blev gangbroen over Ballerup Boulevard farvelagt med kridttegninger i massevis.

Af Ulrich Wolf

Det er ved at blive en tradition, at en søndag eftermiddag i løbet af sommeren bliver gangbroen over Ballerup Boulevard overtegnet. Heldigvis på den hyggelige måde, for det er nemlig kridt-dag, hvor familier fra nær og fjern mødes for at tegne en masse motiver på gangbroen med farvekridt.

Motiverne var mange forskellige slags og der var både kunstneriske tegninger, enkle streger og alt der imellem. Men mest af alt var det nogle hyggelige timer for både små og store, hvor der også var tid til at grine og spise den medbragte madpakke i det heldigvis gode vejr.

Se billeder fra dagen her: Billedgalleri