På hat med de svageste

I politik betegner Hanne Andersen sig selv som en terrier. »Jeg bider mig fast i buksebenet og bliver siddende,« siger hun. Foto: Flemming Schiller

fødselar: I knap 20 år har Hanne Andersen fra Måløv været talerør for de svageste i samfundet, først som medlem af Københavns Amtsråd og nu i Regionsrådet. Den socialdemokratiske politiker fylder torsdag 70 år, men hun er ikke færdig med at kæmpe.

Af Dorthe Oxgren, dorthe@ballerupbladet.dk

Hanne Andersen er en travl dame, og i øjeblikket så ophængt, at den forestående 70 års dag, bliver fejret under private former med den nærmeste familie. Hendes ene bror ligger for døden, manden har brækket ryggen og får dagligt hjemmehjælp, og en veninde skal begraves senere i dag. Så morgenens havregrød bliver indtaget, mens hun bliver interviewet.

Det er ikke til at se, at den snart 70-årige regionspolitiker er hårdt spændt for i disse dage. Hanne Andersen er en smart og væver kvinde, med det grånende hår sirligt samlet i en hestehale, iført en beigefarvet skjorte peppet op med et kunstværk af et rødt tørklæde og en fingerring med matchende sten.

Selv om fødselsåret er 1947, og Hanne Andersen i 2004 fik førtidspension, bl.a. på grund af knogleskørhed og slidtage efter 42 år på arbejdsmarkedet med mange tunge løft, så er hun langt fra færdig. Hun har tænkt sig at blive 100, og genopstiller til regionsrådsvalget den 21. november for fortsat at kunne tale de svagestes sag, de psykisk sårbare og de ældre og medicinske patienter. Dem som ikke har nogen stemme eller pårørende, som kan hjælpe dem, forklarer hun, der er drevet af ’gerne at ville redde hele verden’.

Noget at kæmpe for

»Jeg har stadig noget at kæmpe for. Og det er de mennesker, der bor bag de lukkede døre. De allersvageste i vores samfund, de psykisk sårbare, som med loven i hånden har ret til at gå i hundene, siger Hanne Andersen og bryder ud i gråd.

»Det skal du ikke tage dig af. Jeg tuder meget,« undskylder hun mellem tårerne, mens hun samler sig og skælder ud på de borgerlige politikere, der mener, at velsfærdsamfundet ikke skal blande sig for meget i menneskers liv.

Sådan ser verden ikke ud ifølge Hanne Andersen. Hun mener, for mange falder igennem hullerne i det sociale sikkerhedsnet, og at den forebyggende indsats skal være bedre, så velfærdssamfundet kan gribe mennesker, før det går galt.

Plads til forbedring

»Der skal mere forebyggelse til. Allerede når barnet ligger inde i morens mave kan vi se, hvad vi har med at gøre. De er nemme at spotte, de børn det kan gå galt for. Den praktiserende læge, sundhedsplejerskerne og daginstitutionerne, de skal være mere på,« siger Hanne Andersen og roser initiativet Headspace, som netop også er blevet et tilbud i Ballerup til børn og unge, der anonymt kan henvende sig, hvis de har det svært.

»Selv om der er sket mange forbedringer, især inden for det psykiatriske område, så er der plads til forbedring. Især overgangen fra indlæggelse til eget hjem. I forbindelse med strukturreformen overtog kommunerne en række opgaver fra amterne. Det er ti år siden, og der er stadig steder, det halter. Vi har et godt samarbejde med kommunerne, men det kan godt blive bedre,« lyder det fra regionspolitikeren.

Det er tydeligt, Hanne Andersen bliver personligt berørt, når hun taler om det psykiatriske område. Dels har hun det tæt inde på livet, idet to af hendes brødre er psykisk sårbare, og dels er hun med egne ord ’ikke god til at gå op i helikopteren’ og se sagerne i et bredere perspektiv, men brænder for de konkrete skæbner, hun møder på sin vej.

»Hvis menneskers sociale problemer ikke bliver løst samtidig med, de bliver behandlet, så bliver de aldrig raske. Det hjælper ikke noget at være fire uger på den lukkede, hvis de kommer tilbage til det samme og får lov til at gro til i lort,« lyder det bramfrit fra fødselaren, der minder om at der en gruppe af mennesker, der aldrig bliver raske, og som ikke har nogen pårørende, der er i stand til at hjælpe.

Tumult i barndommen

Hanne Andersens egen historie starter i Vanløse, hvor hun voksede op som den yngste i en børneflok på fem. Forældrene blev skilt omtrent samtidigt med, hun startede i skole, og mest af alt husker Hanne Andersen sin barndom som turbulent.

Efter skolen fik hun læreplads i Irma og blev udlært butiksassistent, hvilket i mange år førte hende rundt i detailhandelen, inden hun kom til CBS og blev driftsleder i kantinen og engagerede sig fagpolitisk i Kantineledernes Landsklub, hvor hun blev formand.

Det var også i den faglige klub, hun mødte sin nuværende mand, Erik, der kom fra Ballerup. Parret overtog i 1985 svigerforældrenes villa på Kratvej i Måløv, hvor de har boet indtil for nylig, da de flyttede til Søndergårdskvarteret på den anden side af Frederikssundsvej. Parret har hver to børn fra tidligere ægteskaber og til sammen otte børnebørn.

Nej tak til rødstrømperne

Medlemskab af Socialdemokratiet indløste Hanne Andersen i slutningen af 1970’erne, og var fra starten optaget af boligpolitik, sundhedspolitik og kvindekamp.

»Men rødstrømpe, det har jeg aldrig været. Rødstrømperne mente, at kvinder skulle være ligesom mænd. Det mener jeg ikke. Kvinder skal benytte sig af deres kvindelige fortrin,« siger hun med et glimt i øjet.

For uanset hvor meget modgang, livet byder mennesker, er der brug for farver og godt humør. Humoren er med til at holde hovedet oven vande i svære tider, mener Hanne Andersen, der godt kan lide at udfolde sig kreativt med pensel på lærred eller med at kreere sjove hatte, som bliver luftet i den hatteforening, hun er med i.

»Jeg elsker at klæde mig ud, og jeg går i forvejen tit med hat eller kasket, da jeg ikke tåler solen,« forklarer hun på vej til at sige et sidste farvel til en kær veninde og partikammerat.

Faktaboks: Blå Bog Hanne Andersen

Socialdemokratisk medlem af regionsrådet i Hovedstaden. Blev valgt ind i amtsrådet for Københavns Amt i 2002 og var medlem af Psykiatriudvalget og Socialudvalget. I Regionsrådet sidder hun i Psykiatriudvalget og Udvalget for tværsektorielt samarbejde og har en række hverv indenfor det psykiatriske område.

Lokalt har hun været med til at starte den socialøkonomiske virksomhed Huset Ventura, været formand for bestyrelsen for Borupgaard Gymnasium, formand for AOF og medlem af Ballerup Sprogcenters bestyrelse.