Høstmarked i Centrumgaden

Piledriver gæster Centrumgadens høstmarked på lørdag, hvor de giver en helt særlig, akustisk koncert foran Lidl klokken 11.30. Foto: privatfoto

efterår: Endnu en weekend med liv og glade dage i Centrumgaden er i sigte. Fredag og lørdag tager handelsforeningen hul på efteråret med høstmarked i gågaden.

Af Mia Thomsen

Med skiftet til en ny måned, følger også en ny årstid. Kalenderen siger efterår fra på fredag og det markerer Handelsforeningen Centrumgaden med høstmarked både fredag den 1. og lørdag den 2. september.

Handelsforeningen har opfordret alle butikkerne i Centrumgaden til at være med til at skabe mere liv i gaden – og heldigvis har mange sagt ja – og flytter undefor de to dage med salg af alt lige fra tøj til smykker, planter og fødevarer.

Der kommer til at være en masse forskellige aktiviteter i gågaden og på Kirketorvet. Blandt andet er der hoppeborg og karrusel begge dage, ponyridning lørdag klokken 10.30 til 13.30 og livemusik med bandet Piledriver foran Lidl lørdag klokken 11.30 til 13-00.

Piledriver er et Status Quo-kopiband bestående af brødrene Dennis og Lennart, som sammen med deres forældre har fulgt Status Quo siden de var blot fire og otte år, hvor de var til deres første koncert, bassisten Kjeld og Nicklas på trommer.

På lørdag i Centrumgaden spiller de både Status Quo og andre numre, ligesom de i dagens anledning spiller akustisk, så det bliver en lidt anderledes koncertoplevelse end normalt for de fire rockfyre.

Lækkerier til alle

Der bliver også godt til ganen og maven med pop-up vinbar og dejlig mad på grillen – ligesom de forskellige restauranter på torvet og i gaden disker op med lækkerier til de forhåbentlig mange besøgende.

Selv de firbenede kan blive lidt ekstra forkælet med lækre smagsprøver foran dyrlægehuset. Og der er inspiration til haven med plantemarked på Kirketorvet.

Som en ekstra bonus ramler høstmarkedet lørdag sammen med arrangementet Torvejazz, så der er også levende musik på Kirketorvet med Johan Bylling Lang og bandet Jazz Five klokken 11-14.

Handelsforeningen Centrumgadens høstmarked finder sted på fredag fra klokken 14 til 18 og lørdag fra 10 til 16. Alle er velkomne.

De mindste kan komme og hilse på ponyerne på Kirketorvet lørdag, hvor der også er mulighed for at få en lille trækketur. Arkivfoto