50 år med kortspil

Ballerup Bridgeklub fejrer 50 års jubilæum med en stor guldturnering i slutningen af september og senere en gallafest for de mange medlemmer. Foto: Privatfoto

jubilæum: Ballerup Bridge Club kan i år fejre 50 års jubilæum og det avancerede kortspil er så populært, at der er venteliste for nye medlemmer.

Af Mia Thomsen

Der er godt gang omkring bordene i Ballerup Bridge Club, der i år kan fejre 50 års jubilæum. Det er ikke en klub på vej i overgangsalderen, nej den kører som smurt og der er rift om pladserne, så nye medlemmer på en tur omkring ventelisten, inden de kan blive medlemmer i den eftertragtede klub, fortæller næstformand Niels Kjeldsen, der er ét af de pt 128 aktive medlemmer i klubbens turneringsbridge.

»Det er konkurrencesport i en fin atmosfære. Der er plads til både at yde sit bedste og til at få et par grin undervejs. Bridge er verdens sjoveste og mest spændende kortspil, men bridge er også klubliv, nye venner og god træning for hjernen,« fortæller han.

Arbejder sig op

Ligesom i golf har hver spiller et handicap, så alle kan være med på det niveau, de nu engang er på – og så kan man jo selv bestemme, hvor meget tid man gider at lægge i spillet for arbejde sig mod toppen.

»Alle kan lære grundreglerne på et par timer. Derfra handler det om at bygge ovenpå. Ingen bliver nogen sinde helt perfekte – heldigvis,« siger Niels Kjeldsen.

For at imødekomme den store interesse for kortspillet holder Ballerup Bridge Club også kurser hver torsdag. Her kan både begyndere og let øvede lære det – for udenforstående – komplicerede spil.

Guldturnering og galla

50 års jubilæet i år bliver fejret med en stor guldturnering i slutningen af september. Det er den højeste kategori af turneringer for klubber under Danmarks Bridgeforbund, og der er tilmeldt spillere fra hele Sjælland.

»Det er jo fint at få Ballerup endnu mere på bridgens danmarkskort, men først og fremmest skal vi have en god gang bridge,« siger næstformanden og fortsætter:

»Vi planlægger efter, at omkring 100 spillere på alle niveauer vil deltage. Der vil være bridge på topniveau og bridge for alle os andre. Ballerup er kendt i bridgekredse, og point og præmier i en guldturnering lokker jo også.«

Til oktober holder klubben sin egen jubilæumsfest for medlemmerne med gallamiddag og gallabridge.