Mød Maria Helleberg

Maria Helleberg kommer til Ballerup Bibliotek for at fortælle om sin slægtsroman ’Kvinderne fra Thy’. Foto: PR foto

foredrag: Konger og dronninger, guldalderens kunstnere og forfattere – dem har Maria Helleberg skrevet romaner om i 30 år. Nu vender hun blikket mod sin egen vilde familiehistorie.

Af Dorthe Oxgren, dorthe@ballerupbladet.dk

Den kendte forfatter kommer til Ballerup Bibliotek onsdag den 6. september klokken 19 til 21 og fortæller om sin populære slægtsroman ’Kvinderne fra Thy’.

Maria Helleberg fortæller om romanens to stærke kvinder, om deres upassende forelskelser, om at have lykken inden for rækkevidde og tabe det hele på gulvet og om at udfordre fastlåste normer og skabe muligheder for sig selv.

Maria Helleberg tegner med sin familiehistorie et portræt af livet på landet og i provinsen, som det tegnede sig for kvinder i 1800-tallet og hen over århundredskiftet.

Billetter købes på biblioteket eller på bibliotekets hjemmeside. Arrangementet er del af Ballerup Biblioteks Historier om Danmark-tema.