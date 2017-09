Lørdag den 2. september fra 13 til 16 kan man være med til ’Legens Dag’ på græsplænen mellem Ringtoften og Lilletoften i Skovlunde. Det er gratis og FDF’erne står for arrangementet. Foto: FDF

sjov: FDF Skovlunde inviterer alle interesserede til Legens Dag lørdag den 2. september klokken 13 til 16 på græsplænen mellem Ringtoften og Lilletoften i Skovlunde.

Af Mia Thomsen

FDF Skovlunde har de sidste fem år holdt Legens Dag den første lørdag i september i Skovlunde, og gentager selvfølgelig successen i år.

Legens Dag er en eftermiddag, hvor alle inviteres til at komme og være med i FDF’ernes legeland med mange forskellige lege. Der er også mulighed for at hoppe på hoppepude, lave snobrød og lære lidt om hvad FDF er. Og så er det endda gratis at deltage.

»I FDF tror vi på, at leg ikke bare er en samling regler, det er en måde at være sammen på. Når man leger, er aktiviteten er vigtigere end målet, og det at være os, er bedre end det at være mig. Det vil vi gerne sætte fokus på igen i år,« siger Peter Randorff Larsen, der er en af FDFs legeeksperter.

I FDF er leg ikke kun for sjov, leg lærer børn og unge at indgå i forpligtende fællesskaber og gør verden større. Det sker hver eneste uge, når FDF’ere landet over mødes til leg, fællesskab og oplevelser.

»Uden leg var verden et mere kedeligt sted. Vi skal huske at skabe de rum, hvor vi leger for sjov. Det gør vi i FDF. Her skaber legen fællesskab og frirum, og det er med til at give børn og unge et ståsted at møde verden fra,« siger FDFs generalsekretær Morten Skrubbeltrang.

Legens Dag i Skovlunde finder sted lørdag den 2. september klokken 13 til 16 på græsplænen mellem Ringtoften og Lilletoften i Skovlunde. Læs mere om de lokale FDF’ere på www.fdf-skovlunde.dk.