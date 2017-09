Fredagscaféer om kristendom og tro

kirke: Måløv Kirke arrangerer i løbet af efteråret og vinteren fredagscaféer med forskellige emner. Første gang er fredag den 8. september, hvor det skal handle om kristen tro og videnskab.

Af Dorthe Oxgren, dorthe@ballerupbladet.dk

Mangler du et sted, hvor du kan mødes med andre voksne og tale om de store spørgsmål i livet, tro og tvivl, om kirken og verden i dag og de udfordringer, det moderne mennesker møder, så er Måløv Kirkes nye tiltag måske noget.

I løbet af efteråret og vinteren arrangerer kirken fire café-arrangementer, hvor man får lejlighed til at dykke ned i åndslivet i en tid, hvor kristendommen fylder stadig mindre i det offentlige rum.

Første café foregår fredag den 8. september klokken 18 i Måløv Kirkes Sognegård, hvor emnet vil være ’Kristen tro og videnskab’. Her vil spørgsmål som kan Guds eksistens bevises, er det muligt at tro på Gud og videnskab på en og samme tid og tror kristne på The Big Bang blive taget op.

Aftenen begynder med et kort oplæg om aftenens tema efterfulgt af spisning. Efter maden serveres der kaffe, og der bliver mulighed for at gå i dybden med temaet, inden arrangementet slutter klokken 21.

Mad og kaffe er gratis. Øl og vand kan købes til rimelige priser. Måløv Kirkes Sognegård på Liljevangsvej 38A i Måløv kun fem minutters gang fra Måløv station.

Tilmelding skal ske via Måløv Kirkes hjemmeside www.maalovkirke.dk under menupunktet aktiviteter/fredagscafé.