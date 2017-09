En stille protest over nutidens børneliv

Den norske filminstruktør Margreth Olin har fulgt en børnegruppe i en norsk naturbørnehave i over et år. Det er der kommet en skøn dokumentarfilm ud af, hvor man kommer helt tæt på de små og deres helt særlige univers. Foto: Doxbio

film: Den 6. september er der landsdækkende biografpremiere på Doxbios dokumentarfilm ’Barndom’ og Baltoppen Bio er med på premieren.

Af Mia Thomsen

’Barndom’ er 90 minutters klassisk observerende dokumentar om børn, der leger og lærer på livet løs. Over et år følger den rutinerede og prisbelønnede instruktør, Margreth Olin, livet i en norsk naturbørnehave med særligt fokus på den gruppe børn, der skal starte i skole. 6-årsklubben hedder gruppen.

Det er blevet til en sanselig film, hvor man kommer helt tæt på børnene, mens de er i gang med at skabe sig selv. De er omgivet af natur, kærlighed og kreativitet, og havde man glemt, hvor fantastiske børn er, minder ’Barndom’ os om det.

Olin holder sig bag kameraet og lader børnelivet udspille sig uden forklaringer eller udtalelser fra voksne på børnenes vegne. Men trods den observerende stil bliver filmen en stille protest, og afslører Olins ståsted:

»Der bliver et stadig stærkere fokus på præstationer og konkurrence i skolen, og fokus på, at stadig yngre børn skal tilegne sig akademisk kundskab. Det tager tid at vokse op. Legen er barnets arbejde,« siger Margreth Olin.

Med filmen håber hun at bidrage til at gentænke, hvordan vi indretter vores børneliv:

»Børn i dag bliver ofte afbrudt, sat i gang, vurderet og sammenlignet på skalaer. Der findes få rum tilbage, hvor børn ikke konkurrerer, hvor der ikke fokuseres på deres præstation. Rum, hvor der er respekt for barnets væsen og barnets skaberevne. Hvor man værdsætter og nærer dyb forståelse for legens funktion og betydning i barnelivet.«

Filmen kan ses i Baltoppen Bio onsdag den 6. september klokken 19, den 7. september klokken 14.30 og den 8 september klokken 16.15.