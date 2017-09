Historisk tivoli i Pederstrup byder på flødebollekast og mulighed for at køre på en ’væltepeter’. Løjerne foregår søndag den 3. september. Foto: privatfoto

efterår: Tag familien og vennerne med til høstmarked i Pederstrup søndag den 3. september klokken 11-16, hvor hele landsbyen syder af liv.

Grantoftegaard holder åbent i forskellige boder med salg af hjemmelavede lækkerier, og for børnene er der blandt andet bål, mulighed for at klappe nogle af dyrene, ponyridning og en tur med hestevognen. Der er også fåreklipning og opvisning med hyrdehunde.

På Ballerup Museum byder man på historisk tivoli og markedsaktiviteter – oplev blandt andet klovnerier, lirekassemusik, fang en gave i fiskedammen, kør ræs i sæbekassebiler, prøv en ’væltepeter’, kør en runde i børnekarrusellen og bliv mester i flødebollekast.

På tivolipladsen kan man møde markedspersonligheder fra Skovlunde Byteater, gøgle med klovnene og på dansepladsen sjipper rope skipping-holdet fra Måløv Idrætsforening.

I bålhuset kan du gætte dyr og deltage i hønsebingo hos Skoletjenesten Pederstrup. Og i lotteriboden kan du være heldig og vinde fine præmier, der er sponseret af lokale forretningsdrivende. Overskuddet fra lotteriet går ubeskåret til Unicef, da Ballerup er Unicef-by i 2017.

Arrangementet er støttet af Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune. Se museets program for dagen på www.ballerupmuseum.dk.