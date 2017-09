Billeder fra Go’ Fredag i Skovlunde

Galleri: Her til eftermiddag var vi et smut forbi Skovlunde Bypark, hvor klubberne og BFO'erne fejrede Go' Fredag - en festlig aktivitetsdag for børnene, der kunne prøve kræfter med blandt andet waterballs, fodboldtricks og rollespil.

Af Mia Thomsen