Bid ikke flere lunser af Sømosens natur

Debat: Kære Balleruppolitiker. Det var med forfærdelse, at min familie og jeg læste Ballerup Bladet i uge 34.

Af Maria Lykke Andersen, Harekrogen 8, Skovlunde

Den yngste græd. Artiklen gav indtryk af, at alle i kommunalbestyrelsen elsker visionen om en campus med op til 300 studie- og forskerboliger, dagligvarebutik og idrætsfaciliteter i Sømosen, nord og øst for DTU.

I drømmer om at skabe ’en fjerde bymidte’. Jeres ønske forstyrrer ikke kun naturværdien ved Skovlunde-borgernes grønne, helsende, fredfyldte og åndedrætsforstærkende mose, men også leveområdet for masser af dyr og planter.

Naturen er trængt af beton, forvildet affald, trafik og støj afstedkommet af mange mennesker på et sted. Igen vil I tillade, at der bliver bidt lunser af vores i forvejen trængte åndehul her i Skovlunde nord.

Argumentet lyder, at I vil revitalisere området og skabe nyt liv til glæde for studerende og forskere med kortvarig tilknytning til områdets erhvervsliv.

Læser man om planerne på kommunens hjemmeside, virker det som om, I ikke er klar over, at området bliver benyttet af andre end DTU-studerende og medarbejdere.

Hvis I havde jeres daglige gang på stedet, ville I møde vores lokale rævefamilier, masser af harer, lækatte, rådyr, tonsvis af livsvigtige, bestøvende insekter og sky rovfugle. Kort sagt masser af biodiversitet.

Ja, og så ville I møde et stort antal skattebetalende, lokale naturelskende borgere, heriblandt børn fra flere skoler, der har deres daglige gang i åndehullet. Vi vejer åbenbart ikke tungere end gennemrejsende studerende og domiciler med klingende CVR-numre.

Tre spørgsmål: 1) Hvad med hensynet til kommunens fastboere, der har stor glæde af Sømosens positive virkning på krop og mentale helbred (bevist af forskning)?

2) Mangler vi liv i Sømosen? Er naturliv ikke rigtigt liv?

3) Hvilken menneskelov dikterer, at alle ubebyggede, landskabelige områder i kommunen skal tilbygges til glæde for erhvervslivet?

”Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværges.” Citat: Afdøde A.P. Møller. Går byggeriet først i gang, er det for sent!