Også i Skovlunde mangler der lys

Debat: Ballerup Bladet bragte 22. august en stort opsat gruopvækkende artikel, hvoraf det fremgik, at nogle beboere på Baltorpvej i perioder har været uden gadelys, men kommunen var naturligvis gået i dialog, havde lagt sig fladt ned og - forstår man - nærmest arbejdet i døgndrift for at rette fejlen.

Af Aage Søgaard Andersen, Toftholmvænget 9, Skovlunde