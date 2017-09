Berøringsangst hos socialdemokraterne

Debat: Man siger at tomme tønder buldrer mest. Det gælder også for Socialdemokratiet i Ballerup når man kigger på de seneste udmeldinger fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

Af Christian Skjæran (V) og Kim Schulz Larsen (V), Medlemmer af kommunalbestyrelsen

Socialdemokratiet prøver tydeligvis at lægge en hårdere linje på udlændingeområdet på landsplan – men det er åbenbart ikke en linje, som de lokale socialdemokrater her i Ballerup vil følge op på.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund er klart overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere i Ballerup og i Venstre har vi stillet forslag om at undersøge, hvad den bagvedliggende årsag kan være.

Ifølge kommunens egne tal er næsten tre gange så mange ikke vestlige borgere på kontanthjælp (9,6 procent) sammenlignet med dansk/vestlige borgere (3,4 procent). Et år tidligere var tallene stort set enslydende (9,7 og 3,8 procent).

Trods økonomisk fremgang i samfundet og i Ballerup så er andelen af ikke-vestlige borgere på overførselsindkomst i kommunen kun faldet fra 31,6 procent i maj 2016 til 30,9 procent i maj 2017 – her er inkluderet ydelser som førtidspension, kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge, fleksjob og øvrige ydelser.

Det tilsvarende tal for borgere med dansk/vestlig baggrund er kun halvt så stort – nemlig 15,8 procent.

Som svar på forslaget har Socialdemokratiet fået lavet et litteraturstudie af allerede udførte studier og undersøgelser.Et studie af studier. På landsplan og ikke for Ballerup. Vi lader den lige stå et øjeblik.

Hermed er sagen lukket. Med et litteraturstudie. Fire partier i Kommunalbestyrelsen stemte for Venstres forslag, men Socialdemokratiet udnyttede deres absolutte flertal sammen med Enhedslisten og dermed stopper sagen her.

Ærgerligt at berøringsangsten hos Socialdemokratiet, i forhold til denne målgruppe, sætter en stopper for at få analyseret årsagen blandt de nævnte borgere i Ballerup.