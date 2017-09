Kommentar til artiklen ’Fra Aleppo til Ballerup’

Debat: Hvis man flygter fra Syrien til Tyrkiet, for dernæst at opholde sig på en unavngivet græsk ø, så er man ikke berettiget til at have flygtningestatussen på sig i Danmark, derfor skal Maher Rasho rejse hjem igen.

Af Michael Jensen (O), Bestyrelsesmedlem Dansk Folkeparti Ballerup samt kandidat til kommunalbestyrelsen og Region Hovedstaden

Der er dog en anden mulighed der ligger lige for, nu hvor han har fået tildelt flygtningestatussen. ”Repatriering” hedder det, og giver os mulighed for at sende ham hjem med en håndfuld penge, som han kan bruge hjemme i Syrien til at opbygge sit liv i vante omgivelser. Disse penge bliver refunderet af staten og oven i hatten kommer der en lille bonus til kommunalkassen, for veludført arbejde.

Vi skal huske på, at disse flygtninge, migranter og andet godtfolk koster penge, og de penge bliver taget fra budgetterne. Så i sidste ende betaler Danskerne en meget dyr pris. Vores automatiske tro på velfærd er under pres, det er urealistisk at kunne opretholde et fornuftigt service-niveau, der burde være forventeligt i dagens Danmark.

Derfor er det helt uacceptabelt, at staten henviser asylansøgere og flygtninge til kommunerne, for derefter at vaske hænder i tåbelige henvisninger til lovgivninger og konventioner. Staten skal være mere konsekvent i deres asylbehandlinger. Og hvis der er den mindste tvivl, så skal vi ikke modtage dem ude i kommunerne. Men de skal derimod, sendes retur til sidste sikre land, som formodentligt er Tyskland.

Vil gerne rose Maher Rasho for hans integrationsvillighed og hans iver for at lære det danske sprog. Dog er regler og lovgivning, at sætte før følelsesmæssige hensyn.

Dansk Folkeparti i Ballerup, vil følge denne sag til dørs. Og det med den forventning, at ministeren agerer i henhold til lovgivningen og danskernes bedste.