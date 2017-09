Nødkald i Hjemmeplejen

Debat: Kære Hans Jørgen Nielsen. Tak for dit indlæg om Hjemmeplejen i sidste uge. Jeg må ikke gå ind i enkeltsager, men jeg vil gerne beskrive kommunens generelle procedure for nødkald.

Af Susanne Bettina Jørgensen, Pleje- og Omsorgschef

Når en borger trykker nødkald, så går kaldet videre til Nordsjællands Brandvæsen. De vurderer, om kaldet skal gives videre til en sygeplejerske eller Hjemmeplejen. Bliver sygeplejersken kontaktet, bliver der planlagt et besøg hos den pågældende borger hurtigst muligt. Det er dog altid en faglig vurdering fra sygeplejersken, der afgør, hvilke opgaver, der skal prioriteres først.

Sygeplejerskerne sidder ikke og venter på at blive kontaktet, men er oftest i gang med andre opgaver hos andre borgere. Men det skal siges, at sygeplejerskerne altid gør sig umage for at komme frem til nødkald hurtigst muligt og inden for en halv time.

Jeg er glad for, at der kom en social- og sundhedshjælper hurtigt ud til jeres nabo, for det er ikke rart at vente på hjælp, når man har brug for den.

Det er vigtigt at huske, at et nødkald ikke er en akutfunktion, og derfor skal man altid ringe 112, hvis man vurderer, at det er alvorligt, eller man er meget utryg ved situationen.

Social- og sundhedshjælperen har forhåbentligt været med til at skabe lidt tryghed i ventetiden.

Jeg er efterfølgende blevet orienteret om, at ledelsen i Hjemmeplejen vil arbejde videre med kommunikationen hos medarbejderne. For man skal selvfølgelig have et pænt svar, når man spørger, også selvom situationen kan være lidt presset.