Mindreårige piger dømt for grov vold

Genrefoto Foto: Rigspolitiet.dk

overfald: En 14-årig pige fra Grantoften i Ballerup blev i februar udsat for et voldsomt overfald af en gruppe på ti piger. Nu er der faldet dom i sagen og fire piger har fået fængselsdomme.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Fire piger på 15 og 16 år fik torsdag en dom på henholdsvis seks, fire og tre måneders fængsel for et groft overfald på en kun 14-årig pige i Ballerup tilbage i februar måned.

Inden overfaldet havde den 14-årige haft lidt uoverensstemmelser med nogle af de dømte piger og den skæbnesvangre dag, 21. februar tog i alt ti piger til Grantoften for at ’konfrontere’ den 14-årige.

De ti piger kom fra henholdsvis Rødovre, Tingbjerg og Hvidovre, men samledes ved den 14-åriges bopæl i Ballerup. Her slog de ring om hende og gennem en halv time blev hun slået og sparket og senere slået med et rør fra en cykel.

Filmede overfaldet

Afstraffelsen foregik i to etaper og efter den første etape forlod nogle af pigerne stedet. Men de mest aktive, blandt andet de fire dømte, fortsatte voldsorgiet, som de filmede og efterfølgende lagde på nettet. Den handling blev også indregnet som en skærpende omstændighed.

En del af de medvirkende piger var under den kriminelle lavalder og kunne derfor ikke straffes. De to piger, der fik de længste straffe, ankede dommen på stedet, mens de to andre udbad sig betænkningstid.

De fleste af pigerne virkede, ifølge anklageren, ikke synderligt påvirkede af sagens alvor, men virkede derimod ’ret hårde’.

Anklager Julie Skovgaard er derfor meget tilfreds med dommen, da den fulgte hendes anbefaling om en konsekvent straf til de mindreårige piger.

Offeret slap fysisk relativt billigt fra overfaldet, men lider angiveligt stadig af hovedpine, ligesom hun stadig er meget påvirket psykisk.