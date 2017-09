Byggeri: Blød jord og fejl koster millioner

Det skrider fremad med byggeriet af den nye institution ’Himmel og Hav’ i Skovlunde. Men det har været problemfyldt og både blød jordbund og byggefejl har kostet tid og penge. Foto: Ulrich Wolf

overskridelse: Byggeriet af den nye institution ’Himmel og Hav’ i Skovlunde har været ramt af mange udfordringer. Det har kostet millioner og en halvt års forsinkelse.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Rigtig mange børnefamilier i Skovlunde har længe set frem til, at en ny samlet institution står klar. Byggeriet af børnehuset ’Himmel og Hav’ på Lundebjerggårdsvej skulle egentlig have været færdig denne sommer, men massive problemer betyder nu, at der først står en færdig institution i løbet af november.

Byggeriet har været ramt at en række store udfordringer, som ikke bare har kostet et halvt års forsinkelse men også en ekstraudgift til Ballerup Kommune på 8,5 millioner kroner. Ud af en samlet anlægssum på 68,7 millioner kroner er det altså en budgetoverskridelse på over 12 procent, som politikerne måtte finde i kassen.

Jorden er blød

En af de helt store problemer har været, at jordbunden i området slet ikke var som forventet. Der var blevet foretaget geotekniske undersøgelser, inden byggeriet gik i gang, men jordbunden viste sig at være langt blødere end forventet. Derfor måtte man grave dybere og bredere til fundamenter og samtidig skulle der køres meget mere jord væk og støbes meget mere beton, hvilket har kostet både tid og penge.

»De svære jordbundsforhold er en af de primære problemer. Selvom vi havde undersøgt forholdene inden, så havde jorden ikke den bæreevne, som vi regnede med. Og derfor måtte vi forstærke fundamentet, så huset kan stå sikkert. Det er klart, at det er en stor udgift og forsinkelse,« siger Mads Bo Bojesen, centerchef i Center for Ejendomme i Ballerup Kommune.

Flere byggefejl

Men der har også været andre problemer, som ikke har med naturen at gøre. Under byggeriet har man opdaget en række fejl foretaget af byggerådgivningsfirmaet og underentreprenørerne.

»Vi har med tiden opdaget en række fejl. Vores totalrådgivere har ikke haft styr på detaljerne og der er eksempelvis blevet brugt materialer, som ikke lever op til brandmyndighedernes krav. Den slags skal der være styr på, når vi bestiller en totalrådgiver. Meningen er så egentlig, at vi som kommune skal kunne tage det relativ afslappet og stole på, at alt fungerer og bare modtage nøglen til aftalt tid. Men det er slet ikke sket her. Derfor har vi også advaret rådgiverne om, at der kommer nogle erstatningskrav efterfølgende,« siger Mads Bo Bojesen.

Færdig i november

Selvom der er en del kontroverser i projektet, så har parterne besluttet sig for, at arbejde målrettet på at få det færdigt til november.

»Vores fokus er nu på at få projektet færdigt. Vi kan ikke udskyde det længere end til november, for det handler om indskrivning af børn og en række andre ting. Yderligere forsinkelser vil give for store konsekvenser, så derfor holder vi den gode tone nu og holder fokus. Men efterfølgende må vi tage slagsmålet og få et syn og skøn eller en voldgiftssag, der skal afgøres. Der kommer jo også en juridisk efterspil, men det tager vi først, når vi har fået opført vores nye institution,« siger Mads Bo Bojesen, som oplever flere og flere af den slags problemer på især større byggerier.

Fagligheden forsvinder

»Vi har desværre oplevet flere sager, hvor rådgiveren ikke leverer det, som de lover. Det er en tendens i tiden. Jeg tror ikke det handler om priserne, men mere om, at fagligheden er under pres. Man vil gerne lave store og spektakulære projekter, der skal se flotte ud, men der er ikke det faglige fundament til at udføre det rigtigt. Som kommune stiller vi store krav til vores byggeri og betaler også for, at tingene skal være i orden, så er det ærgerligt, at vi skal igennem den slags,« siger Mads Bo Bojesen, der forsikrer, at Ballerup Kommune også har lært af sagen.

»Vi er som kommune udenskyld i de problemer, der har været her, men vi vil fremover være mere skarpe på at udvælge leverandører og måske tilrettelægge forløbet bedre, så vi får den vare, vi bestiller,« siger Mads Bo Bojesen.

Det er endnu uvist hvor meget Ballerup Kommune vil kræve i erstatning og kompensation fra rådgiverne og om det beløb kan dække den merudgift, som skatteborgerne har haft for de mange problemer.

»Jeg kan ikke sige endnu, hvor meget vi kræver i kompensation, for det handler om forskiring og jura. Men det er klart, at vi sender et krav i retning af vores leverandører, som står mål med det tab, som vi har haft,« siger Mads Bo Bojesen.