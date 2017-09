Vind billetter til stand-up

konkurrence: I denne uge udlodder vi 5 x 2 billetter til showet '10 gode grunde til at smile' med blandt andre Christian Fuhlendorff.

Af Mia Thomsen

En sjov og lærerig aften er der lagt op til, når stand-upper Christian Fuhlendorff, skuespiller og operasanger Joachim Knop samt foredragsholder Søren Lynge stiller op i Baltoppen torsdag den 14. september klokken 19.

Her står de i spidsen for støttearrangementet ’10 gode grunde til at smile’ til fordel for Børnelungefonden.

Alt for mange børn lider af daglige smerter og sygomme. Og hvordan holder man modet oppe, når man er alvorligt syg? Det har de tre friske gutter hvert deres muntre bud på, så der skulle være garanti for, at lattermusklerne bliver rørt.

På Ballerup Bladet har vi fået fingrene i 10 billetter til showet som vi udlodder blandt læserne. For at deltage i konkurrencen skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvad hedder showet?

Send svar samt navn og adresse på mail til vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage i konkurrencen er på mandag den 8. september klokken 9, hvorefter vi trækker fem vinderne af to billetter til showet. Vinderne skal selv afhente billetterne her på redaktionen i Centrumgaden i Ballerup.