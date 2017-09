Mette Hedegaard forlader Ballerup

Mette Hedegaard (Ø) har været et af de farverige medlemmer af Ballerup Kommunalbestyrelse. Hun genopstiller ikke ved det kommende valg. Foto: Arkivfoto.

politik: Det blev kun til en valgperiode for Enhedslistens gruppeformand, Mette Hedegaard. Mod forventning genopstiller hun ikke.

Af Ulrich Wolf

Siden hun blev valgt ind i 2014 har Mette Hedegaard fra Enhedslisten været en af de politikere i kommunalbestyrelsen, der har råbt højest. Hun har altid haft et lidt skævt tvist på sine indlæg i kommunalbestyrelsessalen og har ikke været bange for at gå i kødet på hverken politiske venner eller modstandere.

Men det bliver ikke til en omgang mere. Selvom hun havde besluttet sig for at genopstille, så har Mette Hedegaard overraskende valgt at droppe sit kandidatur til valget i november. Men årsagen er ganske udramatisk.

»Min mand Jens (der i øvrigt også var opstillet for Enhedslisten til valget, red.) er professor på Risø. Men hans afdeling er blevet flyttet til DTU i Lyngby. Vi har haft nogle udfordringer med logistikken og nu har vi fundet et hus i Søborg, som vi ganske enkelt ikke kunne undvære. Så derfor flytter vi officielt den 1. januar og så må jeg jo droppe mit kandidatur,« siger Mette Hedegaard, der har blandede følelser omkring at droppe karrieren som lokalpolitiker i Ballerup.

»Jeg havde egentlig besluttet mig for at stile op igen og var spidskandidat. Men man skal også have privatlivet til at hænge sammen og med det nye hus bliver det lettere logistisk for os begge,« siger Mette Hedegaard.