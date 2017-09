Skovlunde holder byfest og kulturnat

Der bliver aktiviteter lige fra klokken 10 til 22 ved Skovlunde Kulturnat og Byfest på lørdag. Det hele foregår i området omkring kulturhuset og Skovlunde Center Syd. Foto: Arkivfoto.

Fest: Skovlunde Byfest og Kulturnatten har fusioneret til én stor, samlet fest, som finder sted ved Skovlunde Center Syd på lørdag den 9. september.

Af Mia Thomsen

Der har gennem flere år i august måned været holdt byfest i Skovlunde Bypark, men i år måtte man spejde længe og forgæves efter skilte, plakater og artikler i Ballerup Bladet om Skovlunde Byfest.

Men nu er ventetiden ovre, for der bliver nemlig byfest i Skovlunde – endda en større og forhåbentlig endnu bedre byfest end normalt. I år har arrangørerne bag byfesten og folkene bag sidste års Kulturnat i Skovlundecentrene nemlig slået pjalterne sammen – og der er lagt i ovnen til en kæmpe fest, som kommer til at foregå i området omkring kulturhuset og Skovlunde Center Syd.

»En væsentlig årsag til at samle arrangementerne er, at de mange frivillige kræfter, der står bag arrangementerne styrkes og at der kan fås mere ud af den sparsomme økonomi. En anden side er ønsket om at skabe en tradition og bevidsthed om, at Skovlunde med den kommende bymidte er et levende sted at bo,« fortæller Jens Minnet fra Skovlunde Lokalråd, som er én af parterne bag.

Arrangementet er godt hjulpet af, at Ballerup Kommune har givet tilskud fra den nye kulturpulje for bydelsarrangementer. Det har gjort det muligt at skabe nogle ordentlige rammer med et stort festtelt og scene som basis for underholdningen og hyggen.

Fest til den lyse morgen

Der er altså lagt op til et ordentligt brag af en fest fra om formiddagen og til den lyse morgen. De første aktiviteter begynder allerede klokken 10 og herefter er programmet spækket med kultur, aktiviteter og underholdning frem til klokken 22. Men hvis man stadig er frisk på fest herefter fortsætter den lige til den lyse morgen med afterparty på Diskotek Skoven.

Butikkerne har åbent med masser af tilbud, og kunsthåndværkere vil udstille deres kreationer. I kulturhuset er der børneteater, teaterworkshop, voksmaling, kunstudstilling med fernisering og kammerkor.

I festteltet er der musikunderholdning hele dagen og aftenen, og rundt om på pladsen vil der blandt andet være tryllekunstner, hoppeborg samt mulighed for at se brand- og politibiler – eller prøve kræfter med at lave sin egen isskulptur.

Hele dagen vil der også være masser af mad, drikke og varer, som man selv kan grille. Man kan blive og nyde hele dagen uden at sulte eller tørste, lover arrangørerne.

Musikalske højdepunkter

Som noget særligt kommer Skinz forbi klokken 19 med nogle af sine numre. Skinz leverer ’trap-musik’, som har rumlet i undergrunden et stykke tid, og som nu er kommet op til overfladen og fundet vej til et bredere publikum. Skinz har turneret som opvarmning for Gulddreng, og er nu blevet så populær, at han nu har skabt sig sin egen stjernekarriere.

Hvis man er mere til gode gamle klassikere, kan man glæde sig til et festligt besøg fra Chimbo’s Revivals, der spiller fed 50’er/60’er rock’n roll-musik fra klokken 16.30.

Der bliver også gang i den klokken 20, hvor det unge, lokale band Sparkhouse går på scenen med deres innovative stadion-rock, der forhåbentlig kan holde festen i gang helt til klokken 22, hvor festteltet lukker ned og efterfesten tager over.

Det fulde program for Skovlunde Kulturnat og Byfest kan ses på www.kulturnat.skovlunde.dk