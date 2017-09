Kommunen fortsætter IT-mentorprojekt

Lærerne bliver bedre til at bruge IT i undervisningen. Foto: Foto: Colourbox

Digitalt: Efter stor succes med tre års IT-mentorprojekt i folkeskolen fortsætter Ballerup Kommune nu med en udvidet ordning et år endnu.

Af Ulrich Wolf

For tre år siden fik Ballerup, Egedal og Furesø kommuner godt to millioner kroner af A. P. Møller Fonden til et samarbejde om et IT-mentorprojekt, der i tre år skulle forbedre lærere på mellemtrinnets IT-kundskaber.

Meningen var at kompetenceudvikle lærernes viden ved at inddrage en lærer i selve den daglige undevisning og på den måde kan lærerne lære om IT i klasselokalet i stedet for på et eksternt kursus. Det har givet bedre læring og trivsel for både elever og lærere.

Ordningen har været en stor succes og det betyder, at selvom perioden nu udløber for det fondsfinansierede projekt, har Ballerup Kommune valgt at forlænge projektet et år for egne midler.

»Projektet har i den grad virket og både elever og lærere har været glade for det. Så derfor har vi besluttet at forlænge projektet med indtil videre et år og samtidig skal det gælde for alle klassetrin. Dermed får vi løftet lærernes kompetencer hele vejen rundt,« siger formand for Børne- og Skoleudvalget, Peter Als (A).

Bidrage med nyt

Meningen med projektet har ikke bare været at gøre lærerne bedre til teknik, men især til at bruge IT bedre i undervisningen. For det er på det område, at lærerne kan bidrage med noget nyt til undervisningen.

»Det handler ikke så meget om teknik. Det ved eleverne rigtig meget om i forvejen. Men det handler om didaktik og at inddrage nye elementer i undervisningen. Man har eksempelvis brugt nye metoder til at undervise i litteratur og det betyder også, at man bedre kan visualisere en del undervisning til eksempelvis ordblinde, som pludselig kan lære på en ny måde. Derfor er projektet så vigtigt og derfor fortsætter vi det,« siger Christina Harting, projektleder på IT-mentorprojektet.

Man vil også øge samarbejdet med andre skoler i Ballerup og bruge hinandens erfaringer og dermed styrke IT-integrationen i undervisningen