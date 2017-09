Ny formand i Musisk Samråd

Kirsten Sørensen overlader roret til Bjarne Aaberg, der skal føre Musisk Samråd videre. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Skiftedag: Efter næsten 40 års formandsskab for Musisk Samråd i Ballerup har Kirsten Sørensen valgt at stoppe og overlade roret til Bjarne Aaberg.

Af Mia Thomsen

»Ej, så skulle du da næsten lige have taget et år mere, så vi kunne have holdt en ordentlig fest,« griner Bjarne Aaberg til Kirsten Sørensen, da hun har talt sig frem til 39.

39 år har den sprudlende kvinde siddet som formand for Musisk Samråd i Ballerup, men på generalforsamlingen i år sagde hun stop, og den nye formand blev Bjarne Aaberg, der har siddet med i rådet siden 2001.

»Vi har en toårig valgperiode, og jeg føler, at det er på tide at stoppe nu og lade nye kræfter komme til,« siger Kirsten Sørensen, der selv var med til at stifte Musisk Samråd tilbage i 1978.

»Åh, det har været sjovt. Alle de mennesker jeg har mødt og lært at kende. Det har været festligt,« griner hun.

Samler kræfterne

Musisk Samråd er en slags paraplyorganisation for musiske foreninger og grupper i Ballerup Kommune. Cirka 70 grupper er medlemmer af Musisk Samråd, der råder over spillestedet Baghuset, som grupperne kan få lov at låne gratis til koncerter, sangaftener eller lignende.

»Vi er misundt i hele landet, fordi vi er så heldige at have Baghuset stillet til rådighed for vores medlemmer. Jeg har tit været inviteret ud til andre kommuner for at fortælle om, hvordan det fungerer her i Ballerup,« fortæller Kirsten Sørensen.

Da Musisk Samråd blev stiftet i 1978 var det på baggrund af et ønske fra lokale musikinteresserede om at samle kræfterne.

»Der var masser af musik i Ballerup også dengang, men det hele var lidt spredt. I Musisk Samråd fik vi mulighed for at samle kræfterne. Formålet er – ligesom det var dengang – at koordinere, formidle og fremme musiske aktiviteter i kommunen,« forklarer Kirsten Sørensen.

Ungdommen flytter ind

Men det er ikke så let, som det var engang, at finde og engagere nye medlemmer. Mange er oppe i årene, og hvis ikke nye, unge kræfter kommer til, bliver det svært at fortsætte det gode arbejde i fremtiden. Heldigvis er der dog ved at ske en opblomstring i det unge musikmiljø omkring Ungdomskulturhuset Vognporten, hvor især musikprojektet Mere Monitor har haft stor indflydelse.

»Mere Monitor havde kapacitetsproblemer og så gav vi dem mulighed for at bruge Baghuset,« fortæller Bjarne Aaberg, der sender en stor ros til stedets daglige leder Frank Weinberger, som sørger for at også de nye, unge bliver sluset ind i det musikalske miljø i Baghuset.

»En af de forpligtelser vi har i Musisk Samråd er, at sørge for at holde huset i ordentlig stand, og der kan man jo godt være nervøs for at lade ungdommen rykke ind. Men det har slet ikke været noget problem. De unge, som er under Franks vinge, passer rigtig godt på stedet,« fortæller Bjarne Aaberg.

Det sjove fællesskab

Men én af opgaverne som ny formand bliver, at få de unge til at blive en endnu større del af Musisk Samråd.

»Det er – for os ligesom for så mange andre foreninger, klubber og lignende – svært at få fat i frivillige. Det er sådan set nemt nok at finde nogen, der spiller musik og gerne vil være med til arrangementer. De vil gerne spille, men de vil ikke engagere sig,« forklarer Bjarne Aaberg, der dog håber at netop mere Monitor-projektet samt den nye musikforening Baghuset Live kan være med til at skaffe flere frivillige.

»Det er jo fællesskabet, der er sjovt. For eksempel ligesom her ved den netop overståede Ballerup Musikfest, som vi selvfølgelig også er en del af, der har vi jo alle sammen rendt rundt siden torsdag aften for at få styr på det ene og det andet. Men det er også det sjove; at få bygget noget op og være en del af så stort et projekt som musikfesten. Det sætter jeg stor pris på,« siger Bjarne Aaberg, mens Kirsten Sørensen nikker.

Åbent hus

• Søndag den 10. september klokken 14 til 17 holder Musisk Samråd åbent hus i Baghuset, Sct. Jacobsvej 1 i Ballerup.

• Her har alle mulighed for at kigge forbi og hilse på både Kirsten Sørensen og Bjarne Aaberg.

• Scenen vil i løbet af dagen være åben for indlæg og optræden. Så hvis man har lyst til at give et nummer kan man skrive en mail til: MusiskSamraadBallerup@gmail.com eller ringe til Bjarne på 20 41 27 44.