På store Cykeldag kan man blandt andet prøve Cykelstaldens fabelagtige cykler, som ikke ligner helt almindelige cykler. Foto: Foto: Sine Fiig

Hygge: Cykelmyggen Egon, Rolling Vikings og mange flere ruller sig ud på Flyvestation Værløse søndag den 10. september klokken 10.30-15, når der fejres ’Store Cykeldag’.

Af Mia Thomsen

Programmet for 2017 er smækfyldt med oplever for både store og små – og alle slags talenter. Rutinerede cyklister kan tilmelde sig Bastrup Sø Rundt og afprøve en distance på enten 40, 90 eller 130 kilometer. Børn og unge kan teste Cykelstaldens fabelagtige cykler eller prøve at stå på rulleskøjter med hjælp fra instruktører fra RulNord og Rolling Vikings, der også har låne-rulleskøjter med.

Klokken 12.35 er der opvisning ved Cykelmyggen Egon, som viser fantastiske kunster på cykel. Bagefter vil Cykelmyggen fortælle om, hvordan man kan lære at lave cykelkunster på sin egen cykel.

Store Cykeldag på flyvestationen er åbent for alle og alle aktiviteter er gratis på nær Bastrup Sø Rundt, som har deltagerbetaling.

Man kan læse mere om arrangementet på www.furesoe.dk/storecykeldag.