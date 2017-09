Rune Klan tryller

Rune Klan gæster Ballerup med sit nye show ’Barnløs’. Foto: Foto. Pr

Show: Han runder 40 år om lidt og er lykkelig gift, men af uransagelige årsager har han stadig ikke sat børn i verden.

Af Dorthe Oxgren

Det faktum kombineret med generel aldersvisdom har, i følge tryllemesteren selv, givet optimale betingelser og tid til at skabe et nyt show ’Barnløs’. Et show til den allerøverste underholdningshylde, hvor han hører hjemme.

Rune Klan har siden seneste turné i 2013 været det meste af verden rundt for inspiration. Han er nu endelig klar til igen at levere komik og tryl til folket og håber så inderligt, at mange vil kigge forbi og lege med.

Det sker i Baltoppen Live lørdag den 9. september klokken 19.

Showet er ikke egnet for personer under 15 år.