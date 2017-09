Landskampen i Ballerup var en succes

To af BSFs U23 landsholdsspillere, Amalie Thestrup og Amanda Brunholt. Foto: Privatfoto

fodbold: Med sol, en dansk sejr og mange mennesker på stadion, blev U23 kvindelandsholdets samling i Ballerup en god oplevelse.

Af Mia Thomsen

BSF har sammen med Ballerup Kommune og DBU stået for alt omkring kampen, og forberedelserne har været mange og lange. Således var glæden stor, da dagen endelig kom i søndags, den 10. september.

Efter nogle forfærdelige vejrmæssige dage med regn, regn og mere regn, viste det danske efterårsvejr sig fra sin bedste side på kampdagen, hvor solen kom frem. Det – og det at landsholdet var i Ballerup – lokkede mange Ballerupborgere ud.

Tribunen på stadion var mere eller mindre fyldt denne dag i Ballerup Idrætspark, hvor Danmarks U23 kvinder mødte Finland. Kampen skuffede ej heller, for det danske mandskab spillede en flot kamp og viste positive takter.

Det første mål kom efter lidt over en halv times spil, da Signe Bruun, der til dagligt spiller for Fortuna Hjørring, fik hovedet på et frispark og sikkert lagde bolden over i fjerneste hjørne af den finske keeper.

I anden halvleg kom en BSF-spiller på banen til jubel for tilskuerne. Således blev Amalie Thestrup, der til dagligt er angriber for kommunens hold i 3F Ligaen, skiftet ind. Hun fik en nøglerolle, idet hun var impliceret i et straffespark begået mod danskerne.

Det udnyttede Sarah Dyrehauge sikkert, og derved blev det til 2-0, som også blev kampens resultat. En flot dansk sejr på en flot dag i Ballerup Idrætspark. Et vellykket arrangement, som forhåbentlig får DBU til atter inden alt for længe at se mod Ballerup, når der skal vælges stadions til landskampe.

Flere af spillerne skal videre med A-landsholdet, der i Horsens møder Holland senere på ugen.