Debat: Kære Maria Lykke Andersen. Øv, hvor er det ærgerligt, at du tænker, at vi politikere lægger planer for at ødelægge vores værdifulde natur. Det er da noget af det sidste jeg ville begive mig i kast med.

Af Helle Tiedemann (A) Formand for teknik- og miljøudvalget

Sømosen er fredet og den har heldigvis en beskyttelseslinje syd for mosen på 40-50 meter. Det smukke grønne område mellem sti og kollegium indgår slet ikke i byggeplanerne. Det er sådan, at det meste af det fredede areal rundt om mosen ejes af kommunen og det passer vi meget på! Der vil selvfølgelig stadig være rigtig god plads og fine muligheder for at bruge og nyde området.

De arealer der tænkes bebygget med boliger, er faktisk arealer som i de sidste 50 år har været udlagt til erhvervsbyggeri. Nu er der så mulighed for at bygge skønne boliger, så vi kan få liv og aktivitet ind i området. Vi ved ikke så meget om det hele lige nu, men senere vil der komme et forslag til lokalplan som helt ned i detaljen fortæller, hvor og hvor meget der kan bygges.

Lige nu handler det faktisk om at få de gode ideer til, hvordan vi kan få skabt et levende og spændende campusmiljø.

Da vi holdt det seneste borgermøde i Skovlunde fornemmede jeg, at der også var ønske om et borgermøde omkring campusområdet, derfor planlægger vi det i løbet af kort tid. På mødet kan vi samle alle jeres kommentarer og gode ideer, jeg håber at møde dig der.