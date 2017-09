Svar til Michael Jensen

Debat: ”Vores automatiske tro på velfærd er under pres. Det er urealistisk at kunne opretholde et fornuftigt service-niveau der burde være forventeligt i Danmark” skriver Michael Jensen (DF) i Ballerup Bladet 5. september.

Af Toke Solvind (Ø), Kandidat til kommunalvalget, Horsevang 14, Skovlunde

Jeg er enig i, at velfærden er under pres. Jeg mener dog, at det skyldes mange års nedprioritering af dette område. DF lægger i disse dage endnu en gang stemmer til en finanslov, som i den grad sætter velfærden under pres og forærer milliarder til den rigeste del af befolkningen. Penge som kunne være gået til ældrepleje og andet omsorg.

Michael Jensen bruger sin tid på at bekæmpe én velintegreret krigsflygtning, som allerede bidrager til fællesskabet, og som brænder for mange af de værdier, jeg kalder danske.

Mit forslag til Michael Jensen er; hvis du vil hjælpe med at fjerne presset på den danske velfærd, bør du arbejde internt i dit parti og få dem til at føre en mere velfærdsfremmende politik på Christiansborg og selv deltage aktivt i velfærdsfremmende kommunal politik i Ballerup, i stedet for at bruge din energi på en usympatisk enkeltsag.